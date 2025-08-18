Blood Moon 2025: महीने की इस तारीख को दिखेगा खून जैसा लाल चांद, जानें भारत में कब और कहां दिखेगा

Blood Moon September 2025: आसमान में इस साल एक और अनोखा नजारा देखने को मिलने वाला है. 7-8 सितंबर 2025 की रात को जब चांद धरती की परछाई में आएगा, तो वह गहरे लाल रंग में बदल जाएगा. इस खगोलीय घटना को ब्लड मून कहा जाता है. यह साल का दूसरा पूर्ण चंद्रग्रहण होगा और खास बात यह है कि यह हार्वेस्ट मून यानी शरद विषुव के सबसे नज़दीकी पूर्णिमा के साथ होगा.

ब्लड मून क्यों होता है खास? (when to watch Blood moon 2025)

ब्लड मून तब बनता है जब धरती सूरज और चांद के बीच आ जाती है और सूर्य की रोशनी सीधे चांद तक नहीं पहुंच पाती. इस दौरान, पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरती हुई रोशनी चांद पर लाल-नारंगी रंग बिखेर देती है. इस बार का ब्लड मून और भी खास इसलिए है क्योंकि यह चांद के पेरिजी यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी बिंदु के कुछ ही दिन पहले होगा. ऐसे में चांद सामान्य से बड़ा और चमकदार नजर आएगा.

भारत में कब और कहां दिखेगा? (Blood Moon 2025 date and time)

नासा के अनुसार, यह चंद्रग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में साफ नजर आएगा. भारत में लोग इसे रात 11:00 बजे से 12:22 बजे (IST) तक देख सकेंगे. करीब 82 मिनट तक पूरा चाँद लाल रंग में डूबा रहेगा. चीन, जापान, थाईलैंड और ईरान जैसे देशों में भी यह खूबसूरत नजारा देखा जाएगा.

कैसे देखें ब्लड मून? (Total Lunar Eclipse 2025)

खगोल विशेषज्ञों के अनुसार इस घटना को बिना किसी विशेष उपकरण के भी देखा जा सकता है.

शहर की रोशनी से दूर किसी खुले स्थान पर जाएं.

साफ मौसम और खुला आसमान जरूरी है.

दूरबीन या बाइनाकुलर से देखने पर चांद की सतह और भी शानदार दिखेगी.

लोगों की उत्सुकता (Blood Moon kaise dekhen)

सोशल मीडिया पर पहले से ही इस खगोलीय घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कई लोग इसे भगवान का अद्भुत नजारा मान रहे हैं, तो खगोल प्रेमियों के लिए यह एक लाइफटाइम ऑपर्च्युनिटी होगी.

