Chandra Grahan 2025:  चंद्र ग्रहण खत्म होते ही किस उपाय से मिलेगा पुण्य और क्या करने से दूर होगा दोष? जानें पूरी विधि

Chandra Grahan Start and End Time: आज भाद्रपद पूर्णिमा पर लगने वाले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और यह भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में दिखाई दे रहा है. 09:58 मिनट से शुरू हुआ चंद्रग्रहण आज देर रात या फिर कहें 08 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 01:26 बजे खत्म होगा. धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को ग्रहण लगने से नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर पहुंच जाती हैं और इसका देश-दुनिया समेत तमाम राशि से जुड़े लोगों पर प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चंद्र ग्रहण के खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए जिससे इसका दोष समाप्त हो और पुण्य की प्राप्ति हो. आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें (What to do after Lunar Eclipse 2025)

हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण के बाद व्यक्ति को सबसे पहले मोक्ष काल का स्नान करना चाहिए.

मोक्ष का स्नान करने के बाद व्यक्ति को तर्पण और पूजन आदि करना चाहिए.

चंद्र ग्रहण के बाद पूजन के बाद दान करने को सबसे उत्तम माना गया है. ऐसे में किसी जरूरमंद व्यक्ति को यथा संभव अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए.

दान करने के बाद व्यक्ति को जिस भी प्रकार से धर्म-कर्म में रुचि हो उसको श्रवण या पढ़ना चाहिए.

इसके साथ उसको जो कुछ अन्न-जल पसंद हो उसको प्रसन्न चित्त होकर सेवन करना चाहिए.

ग्रहण के बाद किन स्थानों पर किया जाता है स्नान (Bathing rituals at holy places after eclipse)

हिंदू मान्यता के बाद चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण, उसके बाद ग्रहण के दोष को दूर करने और पुण्यफल को पाने के लिए किसी जल तीर्थ पर जाकर स्नान करने की बड़ी महत्ता मानी गई है. ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद यदि संभव हो तो आपको गंगा, यमुना अथवा अन्य किसी पवित्र नदी या फिर किसी पवित्र सरोवर या समुद्र आदि में जाकर स्नान करना चाहिए. यदि आप किसी कारण से पवित्र जल तीर्थ आदि स्थान पर न जा सकें तो आप अपने घर में स्नान वाले जल में गंगाजल अथवा किसी पवित्र जल स्रोत का जल मिलाकर स्नान करें. स्नान करते समय आप उस पवित्र तीर्थ स्थान का नाम लें अथवा उसका ध्यान करें. शास्त्र में हमेशा पवित्र नदी में स्नान करने की महत्ता बताई गई है. इसमें सिंधु स्थान, संगम स्थान, समुद्रगामी नदिया अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी मानी गई हैं. यही कारण है कि ऐसी नदियों में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करने का शुभ फल बताया गया है. इसी प्रकार समुद्र में स्नान करने का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में आपके पास जो भी पवित्र जल स्रोत हो आप वहां अगर आप सुविधा से जा सकें तो आपको जाकर सुरक्षित तरीके से स्नान, ध्यान, तर्पण और दान आदि करना चाहिए.

चंद्र ग्रहण के बाद इन चीजों का करें दान (Donate these things after lunar eclipse)

हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्रमा का संबंध सफेद रंग से है. ऐसे में चंद्र ग्रहण के दोष से बचने और पुण्य को पाने के लिए सफेद चीजों जैसे दूध, चावल, चीनी, सफेद मिठाई, बताशे, चांदी, सफेद वस्त्र आदि का दान करना शुभ माना गया है. चूंकि धन से सभी जरूरतें पूरी होती हैं, इसलिए यदि आपके पास अगर ये चीजें न उपलब्ध हों तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन का भी दान कर सकते हैं. ऐसे ही पितृपक्ष को ध्यान में रखते हुए आप काले तिल और जौ का दान भी कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)