केबल का सहारा, खिड़की से छलांग, लखनऊ में मौत की आग से छात्रों ने ऐसे बचाई जान; VIDEO

लखनऊ के अलीगंज इलाके में भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई. जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें एक कोचिंग सेंटर भी चलता था. कई छात्रों ने बिल्डिंग की खिड़कियों से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई. इस दर्दनाक हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ छात्र केबल के सहारे नीचे उतर रहे हैं. वहीं कुछ छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को बिल्डिंग के बाथरूम में बंद कर लिया.

केबल के सहारे कूदकर बचाई जान

एक स्थानीय ने बताया कि कुछ छात्रों ने तो केबल के सहारे कूदकर जान बचा ली लेकिन कई छात्र बाहर नहीं निकल सके और उनकी झुलसने से मौत हो गई. उसने बताया, 'घटनास्थल पर पहुंचे एक अंकल ने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें फोन करके बताया था कि कोचिंग सेंटर में आग लग गयी है, मुझे बचा लीजिये. इस पर अंकल यहां आये मगर वह चाहकर भी अपने बेटे को बचा नहीं सकते थे. वह पूरी तरह बेबस थे और रो रहे थे.'

'मुझे अपने बेटे के पास जाने दो', महिला ने पुलिसवालों से लगाई गुहार

मौके पर चीखते-पुकारते लोगों को बचा ना पाने और उन्हें मरता देखने की लोगों की बेबसी देखकर हर कोई गमगीन हो गया. घटनास्थल पर दिल दहला देने वाले नजारे दिखे. कई महिलाएं अपने बच्चों से मदद की गुहार वाली फोन कॉल मिलने के बाद मौके पर पहुंचीं और पुलिसकर्मियों समेत हर किसी से अपने बच्चे की जान बचाने की मिन्नतें करती दिखीं. रोती-बिलखती एक महिला पुलिसकर्मियों से आग से घिरी इमारत के अंदर जाने देने की गुहार लगाते हुए कह रही थी, 'मुझे अपने बेटे के पास जाने दो.'