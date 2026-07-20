लखनऊ के जवाहर भवन में लगी भीषण आग, यहां कई विभागों के दफ्तर, VIDEO

Lucknow Jawahar Bhawan Fire: यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है. लखनऊ के जवाहर भवन में भीषण आग लगी है. जवाहर भवन में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हैं. घटनास्थल से जो तस्वीरें, वीडियो सामने आए हैं, वो यह बताने को काफी है कि आग कितनी भीषण है. फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है. बताया जा रहा है कि जवाहर भवन की कैंटीन में आग लगी है. हालांकि गनीमत रही कि आग लगने से पहले सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए.



कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया- कहां-कैसे लगी आग



लखनऊ के जवाहर भवन में लगी आग के बारे में जवाहर भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे ने कहा, 'जवाहर भवन की चौथी मंज़िल पर बने कैफेटेरिया में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इसे बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, स्थिति अभी भी काबू में नहीं है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग चौथी मंज़िल के कैफेटेरिया से शुरू हुई.

PWD के कर्मचारियों ने पहले आग बुझाने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आग तेज़ी से बेकाबू हो रही थी. इसके बाद तीन-चार दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें जारी हैं... अच्छी बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए हैं. हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति को भारी नुकसान होने की आशंका है.



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