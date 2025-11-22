खूब सजावट, पूजा-पाठ... ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की आकर्षक तस्वीरें

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. इस आयोजन के लिए इनविटेशन कार्ड भी भेजे जा चुके हैं. साथ ही इस समारोह को लेकर के श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्‍साह है. आइए देखते हैं राम मंदिर ध्‍वजारोहण समारोह के लिए होने वाले पूजन और तैयारियों से जुड़ी कुछ खास तस्‍वीरें.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में होने वाले ऐतिहासिक ध्वाजारोहण कार्यक्रम के लिए आज दूसरे दिन भी विधि विधान से पूजन किया गया. एक हजार तुलसी पत्र से भगवान श्री राम का सहस्त्र नामार्चन हुआ. आचार्यों द्वारा पहले दिन की भांति ही दूसरे दिन भी गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडष मातृका पूजन के बाद मंडप प्रवेश पूजन कराया गया.

इसके बाद योगिनी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन, और प्रधान मंडल के रूप में रामभद्र मंडल व अन्य मंडलों का आवाहन पूजन हुआ.

यजमान डॉ. अनिल मिश्र व अन्य यजमानों ने अर्द्धांगिनी समेत पूजन किया. इस अवसर पर मुख्य आचार्य चंद्रभान शर्मा, उपाचार्य रविंद्र पैठणे, यज्ञ के ब्रह्मा व आचार्य पंकज शर्मा ने पूजन संपन्न कराया. पूजन व्यवस्था प्रमुख आचार्य इंद्रदेव मिश्र व आचार्य पंकज कौशिक की देखरेख में समस्त अनुष्ठान संपन्न संपन्न हुआ.

राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्‍वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां बेहद जोर-शोर से चल रही हैं. राम मंदिर पर 191 फीट की ऊंचाई पर सनातन परंपरा का प्रतीक ध्वज लगाया जाएगा.

राम मंदिर के हर कोने और हर जगह को शानदार ढंग से सजाया जा रहा है. यहां आने वाले लोग भी इसे देखकर के मंत्रमुग्‍ध हैं. ध्वजारोहण समारोह के इनविटेशन कार्ड भी अतिथियों को भेज दिए गए हैं.

राम मंदिर में रामलला की मन को मोह लेने वाली प्रतिमा के साथ ही अन्‍य देवी-देवताओं की भी मूर्तियां हैं.

मंदिर में भगवान शंकर और मां पार्वती भी विराजे हैं. साथ ही भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी भी विराजित हैं.

वहीं राम मंदिर में राम सभा की तस्‍वीरें हर किसी का मन मोह लेती हैं. इसमें भगवान राम और मां सीता के साथ ही भरत, लक्ष्‍मण, शत्रुघ्‍न के साथ हनुमान भी हैं.

राम मंदिर श्रद्धा के साथ ही शानदार कला को भी अपने में समेटे में है. कलाकारों ने मंदिर को खूबसूरत स्‍वरूप दिया है, जिसे आकर्षक लाइटिंग और भी बढ़ा देती है.

राम मंदिर में आरती के वक्‍त गूंजती शंखध्‍वनि श्रद्धालुओं को श्रद्धा और भक्ति से सराबोर कर देती है.