संसद का शीतकालीन सत्र अब अपने चरम पर पहुंच चुका है. आज दोनों सदनों में मुद्दों की भरमार और तीखी बहस देखने को मिलेगी.

लोकसभा में आज से शुरू होगा चुनाव सुधारों पर महा-मुकाबला

आज लोकसभा में लंबे अरसे से टल रहे चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो रही है. विपक्षी दल लंबे समय से इस मुद्दे को उठाने की जोरदार मांग कर रहे थे, अब मौका मिल गया है. चर्चा के लिए कुल 10 घंटे का समय रखा गया है और आज से यह बहस शुरू होगी.

राहुल गांधी करेंगे विपक्ष की ओपनिंग

मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से चर्चा शुरू करेंगे. पिछले कई महीनों से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और BJP पर 'वोटचोरी' का आरोप लगा रहे हैं. सूत्रों का दावा है कि राहुल इस बार फिर 'वोटचोरी' का मुद्दा जोर-शोर से उठाएंगे और कुछ नए सबूत या तथ्य भी सदन के पटल पर रख सकते हैं.

चर्चा के दौरान विशेष जांच रिपोर्ट (SIR) का मुद्दा भी गर्म हो सकता है. विपक्ष चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर तीखे सवाल खड़े कर सकता है.

चुनाव सुधार पर NDA के वक्ता चुनाव सुधार पर विपक्ष के वक्ता निशिकांत दुबे राहुल गांधी संजय जायसवाल अखिलेश यादव (SP) अभिजीत गंगोपाध्याय केसी वेणुगोपाल पीपी चौधरी मनीष तिवारी श्रीकांत शिंदे (शिवसेना) उज्ज्वल रमन सिंह नरेश महस्के (शिवसेना) वर्षा गायकवाड़ अरुण भारती (LJP) मोहम्मद जावेद लवु श्री कृष्ण देवरायलु (TDP) ईसा खान जी एम हरीश बालयोगी (TDP) रवि मल्लू इमरान मसूद गोवाल पदवी

क्षेत्रीय दलों का साथ, BJP-चुनाव आयोग पर सामूहिक हमला तय

कांग्रेस को इस मुद्दे पर क्षेत्रीय दलों का खुलकर साथ मिलने की उम्मीद है. ममता बनर्जी की TMC, एम.के. स्टालिन की DMK, अरविंद केजरीवाल की AAP, अखिलेश यादव की सपा, तेजस्वी यादव की राजद. ये सभी दल BJP और चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार कर सकते हैं. चर्चा का जवाब अंत में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे.

राज्यसभा में मंगलवार को 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर खास चर्चा

वहीं राज्यसभा में मंगलवार दोपहर 1 बजे से राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी. स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की भूमिका को याद किया जाएगा. कल लोकसभा में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी.

राज्यसभा में कौन बोलेगा?

चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा करेंगे. इसके अलावा राधामोहन दास अग्रवाल, के. लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी बोलेंगे.