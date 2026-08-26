लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान करते हुए बड़ा संगठनात्मक बदलाव क‍िया है. पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए नई सूची जारी कर दी है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए चेहरों को जगह दी गई है.

पार्टी के ऑफ‍िशि‍यल एक्‍स हैंडल और च‍िराग पासवान की ओर से नई ल‍िस्‍ट जारी करते हुए सभी नव-नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी गई हैं.

नई कार्यकार‍िणी में नए चेहरों को दी गई जगह

नई कार्यकारिणी में नए चेहरों को जगह दी गई है. नई टीम में मह‍िलाओं को भी ज‍िम्‍मेदार‍ियां सौंपी गई है. आगामी व‍िधानभा चुनावों को देखते हुए संगठन में ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है.

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