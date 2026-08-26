- लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित
- नई लिस्ट में नए चेहरों, महिलाओं को भी दी गई जगह
- पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नव-नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को दी बधाई
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान करते हुए बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है. पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए नई सूची जारी कर दी है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए चेहरों को जगह दी गई है.
पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल और चिराग पासवान की ओर से नई लिस्ट जारी करते हुए सभी नव-नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी गई हैं.
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सभी नव-नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं। https://t.co/k7QwBb7aGu— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) August 26, 2026
नई कार्यकारिणी में नए चेहरों को दी गई जगह
नई कार्यकारिणी में नए चेहरों को जगह दी गई है. नई टीम में महिलाओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है. आगामी विधानभा चुनावों को देखते हुए संगठन में ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है.
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