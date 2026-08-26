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LJP रामविलास में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, चिराग पासवान ने क‍िया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन, ल‍िस्‍ट जारी

LJP (रामविलास) में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है. चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन क‍िया है. नई सूची जारी कर दी गई है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए चेहरों को जगह दी गई है. 

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LJP रामविलास में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, चिराग पासवान ने क‍िया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन, ल‍िस्‍ट जारी
  • लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषि‍त
  • नई ल‍िस्‍ट में नए चेहरों, मह‍िलाओं को भी दी गई जगह
  • पार्टी अध्‍यक्ष च‍िराग पासवान ने नव-नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को दी बधाई
नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूरी सूची मैं कहां देख सकता हूँ?

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान करते हुए बड़ा संगठनात्मक बदलाव क‍िया है. पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए नई सूची जारी कर दी है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए चेहरों को जगह दी गई है.

पार्टी के ऑफ‍िशि‍यल एक्‍स हैंडल और च‍िराग पासवान की ओर से नई ल‍िस्‍ट जारी करते हुए सभी नव-नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी गई हैं. 

नई कार्यकार‍िणी में नए चेहरों को दी गई जगह

नई कार्यकारिणी में नए चेहरों को जगह दी गई है. नई टीम में मह‍िलाओं को भी ज‍िम्‍मेदार‍ियां सौंपी गई है. आगामी व‍िधानभा चुनावों को देखते हुए संगठन में ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है. 

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