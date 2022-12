LIVE UPDATES: पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन, अमित शाह ने किया ट्वीट, लिखा- मां को खोने का दुख निसंदेह इस संसार का सबसे बड़ा दुख

पूर्व उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक जताया. उन्होंने ट्वीट किया कि अपनी प्यारी मां के हीराबेन मोदी के निधन पर पीएम मोदी के प्रति मेरी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. वह मां और बच्चे के बीच बंधन के रूप भगवान की अनमोल रचना थीं. ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करें. शांति.

My deepest condolences to Prime Minister Shri @narendramodi on the sad demise of his beloved mother, Smt. Heeraben Modi There is nothing as priceless & indescribable in God's creation as the bond between mother & child. May her atma attain sadgati! Om shanti pic.twitter.com/NEFsir1SJb