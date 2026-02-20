मध्‍य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गा माता मंदिर में आरती के दौरान लाउडस्‍पीकर की आवाज को लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद हो गया. इस दौरान जमकर पत्‍थरबाजी हुई. पुलिस को आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति को काबू में किया. मामला सिहोरा इलाके का है, जहां दुर्गा माता मंदिर और मदीना मस्जिद आमने-सामने है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज यूपी के सुल्‍तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंच सकते हैं. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के व्यापक संशोधन के लिए SIR को लेकर कमर कस ली है. 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SIR की तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

गृह मंत्री अमित शाह आज असम के कछार जिले के नथानपुर गांव से 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0' का औपचारिक शुभारंभ करेंगे. यह गांव भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है और सामरिक दृष्टि से बेहद खास है. इधर, हरियाणा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक के बाद बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति बनी है.

