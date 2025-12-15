कोहरे की रेलवे पर जबरदस्त मार, देरी से चल रही 90 से अधिक ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट

उत्तर भारत में सोमवार को घने कोहरे की वजह से विसिबिलिटी बेहद कम हो गई है जिसका कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है. कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें 6 से 7 घंटे की देरी से चल रही हैं. करीब 90 ट्रेनें अपनी तय समय से देर चल रही हैं. रेलवे ने बताया है कि पूर्व दिशा की ट्रेनें सोमवार को अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वो स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस जरूर जांच लें. साथ ही यह भी कहा गया है कि "लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री समय में बदलाव को ध्यान में रखें. किसी भी असुविधा से बचने के लिए रेलवे की आधिकारिक सूचना पर नजर रखें."

कौन-कौन सी ट्रेनें कितनी देरी से चल रही हैं? देखें पूरी लिस्ट-

14086 हरियाणा /सिरसा एक्सप्रेस करीब तीन घंटा लेट

12617 मंगला लक्ष्यद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब साढ़े तीन घंटा लेट

222221 हज़रत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट

11841 गीता एक्सप्रेस करीब ढाई घंटा लेट

12155 भोपाल एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट

12121 एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट

12213 यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब ढाई घंटे लेट

12217 केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस करीब साढ़े तीन घंटा लेट

12493 दर्शन एक्सप्रेस दो घंटा 6 मिनट लेट

12405 गोंडवाना एक्सप्रेस 3 घंटा 41 मिनट लेट

12447 यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटा 39 मिनट लेट

22181 जबलपुर हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 4 घंटा लेट

14241 नौचंदी एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट

14163 संगम एक्सप्रेस करीब ढाई घंटा लेट

04651 जयनगर अमृतसर स्पेशल क्लोन करीब 11 घंटा लेट

15279 पूरबिया एक्सप्रेस 2 घंटा 20 मिनट लेट

15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट

12557 सप्त क्रांति एक्सप्रेस 1 घंटा 42 मिनट लेट

12391 श्रमजीवी सुपरफस्ट एक्सप्रेस 4 घंटा 10 मिनट लेट

14207 पद्मावत एक्सप्रेस 2 घंटा 12 मिनट लेट

22427 भृगु सुपरफस्ट एक्सप्रेस 1 घंटा 49 मिनट लेट

02563 न्यू दिल्ली क्लोन स्पेशल करीब 8 घंटा लेट

15733 फरक्का एक्सप्रेस 6 घंटा 41 मिनट लेट

12581 न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट

02569 न्यू दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस करीब साढ़े सात घंटा लेट

22811 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 64 मिनट लेट

12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटा 12 मिनट लेट

12367 विक्रमशीला एक्सप्रेस 3 घंटा 8 मिनट लेट

12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस करीब 4 घंटे लेट

12381 पूर्वा एक्सप्रेस 3 घंटा 12 मिनट लेट

12275 इलाहाबाद न्यू दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस 3 घंटे 9 मिनट लेट.