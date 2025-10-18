धनतेरस, दिवाली और भाईदूज पर क्या बंद रहेंगी शराब की दुकानें, पढ़ लें कहां-कहां पाबंदी

Liquor Shop Closed on Diwali 2025: धनतेरस के साथ दिवाली और भाई दूज तक त्योहार का पूरा सप्ताह शुरू हो गया है. त्योहारों के बीच ड्राई डेज भी रहते हैं, यानी शराब की दुकानें बंद रखी जाती हैं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में दीपावली के दिन शराब की दुकानें बंद रखी गई हैं. हालांकि भाई दूज और धनतेरस को शराब की दुकानें बंद नहीं हैं. दिवाली पर ड्राई डे के बीच धनतेरस और भाई दूज के त्योहार के दिन भी क्या शराब की दुकानें बंद रहेंगी, इसको लेकर लोगों के मन में संशय है, लेकिन इन दोनों ही दिन अंग्रेजी शराब की दुकानें, बीयर शॉप आदि खुली रहेंगी.

हालांकि आबकारी विभाग ने त्योहारों के दौरान सतर्कता बढ़ा दी है. उसने सार्वजनिक स्थानों या शराब की दुकान के आसपास शराब पीने को लेकर चेतावनी दी है. नियमों के उल्लंघन को लेकर पेट्रोलिंग रहेगी. खुले स्थानों पर शराब पीने पर जुर्माना और मुकदमा भी हो सकता है.

अक्‍टूबर में इससे पहले कई दिनों में शराबबंदी घोषित की गई थी. रामनवमी को 1 अक्‍टूबर के दिन भी यूपी समेत कई जगहों पर शराब की दुकानें बंद रखी गई थीं. 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के राष्ट्रीय अवकाश के कारण पूरे देश में वाइन शॉप, बीयर शॉप से लेकर कंपोजिट शॉप तक बंद रहेंगी.

वाल्मीकि जयंती पर था अवकाश

वाल्‍मीकि जयंती 7 अक्‍टूबर 2025 को भी यूपी के अलावा कई जगहों स्थानीय अवकाश था. इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में वाल्‍मीकि जयंती पर अवकाश का ऐलान किया था. पंजाब में भी 6 और 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर शोभायात्रा के रास्तों में शराब और मीट शॉप बंद रखी गई थीं. लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे कुछ जिलों में ये नियम लागू था.