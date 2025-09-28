विज्ञापन
दशहरा, दिवाली पर कब और कितने दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें! जानें अक्टूबर में ड्राई डे की पूरी लिस्ट

दशहरा और दीपावली पर कहां कहां शराब की दुकानें बंद रहेंगी. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत किन राज्यों में इन दिनों में ड्राई डे रहेगा.

Liquors Shops Closed on Dussehra
नई दिल्ली:

No Alcohal Day on Dussehra: दशहरा और गांधी जयंती दोनों ही इस बार एक ही तारीख 2 अक्टूबर को पड़ रही हैं. 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे भी होता है. ऐसे में सभी राज्यों में इस दिन सभी सार्वजनिक संस्थान, स्कूल-कॉलेज और बैंक आदि बंद रहेंगे. साथ ही इस दिन शराब की दुकानें भी यूपी, दिल्ली समेत सभी राज्यों में बंद रहेंगी. इसमें वाइन शॉप, देसी अंग्रेजी शराब की दुकानें, बीयर शॉप शामिल हैं. किसी भी होटल, बार-रेस्तरां, कंपोजिट शॉप आदि में शराब परोसने की भी अनुमति नहीं होगी. 

इसके अलावा 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है और दिल्ली समेत कई राज्य स्थानीय स्तर अपने यहां इस दिन शराबबंदी लागू करते हैं. दिवाली के दिन 21 अक्टूबर को भी दिल्ली एनसीआर में ड्राई डे लागू रहता है, यानी शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है. अगर कोई आबकारी विभाग के इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके होटल, पब, बार या वाइन शॉप का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. 

Dry days in October 2025

2 अक्टूबर 2025- गांधी जयंती, दशहरा
7 अक्टूबर - वाल्मीकि जयंती (कुछ राज्यों)
8 अक्टूबर -मद्य निषेध दिवस (महाराष्ट्र) 
21 अक्टूबर - दीपावली (दिल्ली-एनसीआर और कई राज्यों में स्थानीय आदेश अनुसार) 

नवंबर में भी कई दिन शराबबंदी 
नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती है और 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है. इस दिन भी पंजाब समेत कई राज्यों में ड्राई डे घोषित रहता है. दिसंबर में 25 तारीख को क्रिसमस पर कई राज्यों में शराब की दुकानें बंद रहती हैं. 

यूपी और दिल्ली में शराब की दुकानें बंद करने की मांग
इससे पहले सितंबर में 5 तारीख को ईद ए मिलाद उन नबी पर देश के कई राज्यों, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी (गणेशोत्सव) के मौके पर महाराष्ट्र में शराब बिक्री पर रोक थी. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के दौरान मंदिरों के आसपास मीट और शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है.

Dru Day On Dussehra, Wine Shops Closed On Dussehra, Liquors Shops Closed On Diwali
