विज्ञापन
विशेष लिंक

फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी पहुंचे कोलकाता, फैंस में जबरदस्त उत्साह

भारतीय फुटबॉल प्रेमियों का महान फुटबॉलर लियोनल मेसी को भारत की धरती पर देखने का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है.

Read Time: 2 mins
Share
फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी पहुंचे कोलकाता, फैंस में जबरदस्त उत्साह
  • लियोनेल मेसी कोलकाता पहुंचे जहां हजारों प्रशंसक उन्हें देखने के लिए सड़कों पर जमा हुए
  • मेसी को एयरपोर्ट से सीधे होटल हयात रीजेंसी ले जाया गया और उन्हें बैक एंट्रेंस से अंदर प्रवेश कराया गया
  • मेसी अपने पूर्व क्लब बार्सिलोना के लुईस सुवारेज़ और टीममेट रोद्रिगो डे पॉल के साथ कोलकाता पहुंचे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता:

फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक, लियोनेल मेसी आज कोलकाता पहुंचे हैं. ‘सिटी ऑफ जॉय' में उनके आने का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने को हजारों लोग कोलकाता की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लेकर उमड़ पड़े. मेसी के फैंस की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मेसी को सुरक्षा कारणों से वैकल्पिक मार्ग से होटल तक ले जाया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

बैरिकेड, पुलिस की तैनाती और लगातार गूँजते “मेसी! मेसी!” के नारों के बीच मेसी अपने पुराने क्लब बार्सिलोना के साथी लुईस सुवारेज़ और अर्जेंटीना टीममेट रोद्रिगो डे पॉल के साथ पहुंचे हैं. अगले 72 घंटों में मेसी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में व्यस्त कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जहां उनकी मुलाक़ात मुख्यमंत्रियों, कॉरपोरेट नेताओं, बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ और पीएम नरेंद्र मोदी से भी होनी है.

Latest and Breaking News on NDTV

आधी रात तक कई घंटों तक लाइनों में खड़े हजारों फैंस मेसी की झलक नहीं देख सके. कड़ी सुरक्षा के चलते मेसी को एयरपोर्ट से सीधे 3:30 बजे होटल ले जाया गया और बैक एंट्रेंस से एंट्री कराई गई, जिससे बाहर इंतज़ार कर रहे सैकड़ों समर्थकों को निराशा हाथ लगी. हालांकि कुछ खुशकिस्मत एयरपोर्ट स्टाफ ने ही मेसी को निजी Gulfstream V से उतरते हुए एक पल के लिए देखा.

Latest and Breaking News on NDTV

होटल हयात रीजेंसी का लॉबी देर रात तक “मेसी! मेसी!” के नारों से गूंजता रहा.आसमानी रंग की अर्जेंटीना जर्सियां, स्कार्फ और फ्लैग्स के बीच बच्चे, परिवार और थके हुए समर्थक लॉबी की सोफ़ों पर बैठते-उठते दिखे. मेसी ने कमरा 730 में चेक-इन किया और पूरी सातवीं मंज़िल को सुरक्षा के लिहाज़ से सील कर दिया गया. कई फैंस ने तो होटल में कमरे बुक कर लिए ताकि मेसी के ज़्यादा करीब रह सकें.

Latest and Breaking News on NDTV
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lionel Messi India Tour, GOAT India Tour 2025, Messi In Kolkata, Messi Visit India, Messi Fans Celebration
Get App for Better Experience
Install Now