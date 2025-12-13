फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी पहुंचे कोलकाता, फैंस में जबरदस्त उत्साह

फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक, लियोनेल मेसी आज कोलकाता पहुंचे हैं. ‘सिटी ऑफ जॉय' में उनके आने का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने को हजारों लोग कोलकाता की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लेकर उमड़ पड़े. मेसी के फैंस की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मेसी को सुरक्षा कारणों से वैकल्पिक मार्ग से होटल तक ले जाया गया.

बैरिकेड, पुलिस की तैनाती और लगातार गूँजते “मेसी! मेसी!” के नारों के बीच मेसी अपने पुराने क्लब बार्सिलोना के साथी लुईस सुवारेज़ और अर्जेंटीना टीममेट रोद्रिगो डे पॉल के साथ पहुंचे हैं. अगले 72 घंटों में मेसी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में व्यस्त कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जहां उनकी मुलाक़ात मुख्यमंत्रियों, कॉरपोरेट नेताओं, बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ और पीएम नरेंद्र मोदी से भी होनी है.

आधी रात तक कई घंटों तक लाइनों में खड़े हजारों फैंस मेसी की झलक नहीं देख सके. कड़ी सुरक्षा के चलते मेसी को एयरपोर्ट से सीधे 3:30 बजे होटल ले जाया गया और बैक एंट्रेंस से एंट्री कराई गई, जिससे बाहर इंतज़ार कर रहे सैकड़ों समर्थकों को निराशा हाथ लगी. हालांकि कुछ खुशकिस्मत एयरपोर्ट स्टाफ ने ही मेसी को निजी Gulfstream V से उतरते हुए एक पल के लिए देखा.

होटल हयात रीजेंसी का लॉबी देर रात तक “मेसी! मेसी!” के नारों से गूंजता रहा.आसमानी रंग की अर्जेंटीना जर्सियां, स्कार्फ और फ्लैग्स के बीच बच्चे, परिवार और थके हुए समर्थक लॉबी की सोफ़ों पर बैठते-उठते दिखे. मेसी ने कमरा 730 में चेक-इन किया और पूरी सातवीं मंज़िल को सुरक्षा के लिहाज़ से सील कर दिया गया. कई फैंस ने तो होटल में कमरे बुक कर लिए ताकि मेसी के ज़्यादा करीब रह सकें.