विज्ञापन
विशेष लिंक

'ये राष्ट्रीय शर्म की तरह है,' कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुए बवाल पर NDTV से बोले राज्यपाल

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एनडीटीवी से कहा कि इस मामले में ममता सरकार के खेल मंत्री पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर चाहते हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए ज़िम्मेदार सभी राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारीयों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करना बेहद ज़रूरी है.

Read Time: 3 mins
Share
'ये राष्ट्रीय शर्म की तरह है,' कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुए बवाल पर NDTV से बोले राज्यपाल
  • मेस्सी के कोलकाता दौरे के दौरान स्टेडियम में हुई अफरातफरी को गवर्नर आनन्दा बोस ने राष्ट्रीय शर्म बताया
  • गवर्नर ने इस घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की
  • गवर्नर बोस ने मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया को चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी बताया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता:

अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) के कोलकाता दौरे के दौरान साल्ट लेक स्टेडियम में अफरातफरी और हिंसक विरोध को पश्चिम बंगाल के गवर्नर सी वी आनन्दा बोस ने "राष्ट्रीय शर्म" करार देते हुए इस पूरी घटना की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की है.दिल्ली में एनडीटीवी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गवर्नर आनन्दा बोस ने कहा कि अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार मेस्सी के कोलकाता दौरे के दौरान स्टेडियम में जो हंगामा हुआ वह राष्ट्रीय शर्म का विषय है. इससे देश की छवि खराब हुई है. इस पूरे घटना की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से एक ज्यूडिशल इंक्वारी कराई जानी चाहिए.

इस मामले में ममता सरकार के खेल मंत्री पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर चाहते हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए ज़िम्मेदार सभी राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारीयों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करना बेहद ज़रूरी है.गवर्नर आनन्दा बोस ने एनडीटीवी से कहा कि मैंने घटनास्थल का दौरा किया है. घटनास्थल पर दो पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मौजूद थे.

उन्होंने कहा कि खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है लेकिन सरकार में और भी दोषी हैं.  उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया को गवर्नर बोस ने चुनावी व्यवस्था को और कारगर और पारदर्शी बनाने के लिए बेहद जरूरी बताया है. एनडीटीवी से बातचीत में गवर्नर बोस ने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया है.

राज्यपाल ने एनडीटीवी से आगे कहा कि मैंने देखा है कि जब से मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है. अवैध घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश लौटने लगे हैं.पश्चिम बंगाल के गवर्नर राज्य में "वंदे मातरम यात्रा" शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. इस यात्रा के तहत गवर्नर बोस राज्य के 150 जगहों का दौरा करेंगे. साथ ही, "हिंसा मुक्त", "भ्रष्टाचार मुक्त" और विकसित पश्चिम बंगाल के लिए जारी विशेष अभियान के तहत गवर्नर बोस अब पश्चिम बंगाल के सैकड़ो गावों की यात्रा करने की भी तैयारी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'सिस्टम ही फेल हो गया', कोलकाता में मेस्सी के इवेंट पर हुए बवाल पर NDTV से बोले राज्यपाल 

यह भी पढ़ें: 'पीआर एजेंसी का इवेंट, महासंघ से नहीं ली गई मंजूरी' मेस्सी के कोलकाता इवेंट में हुए बवाल पर AIFF ने तोड़ी चुप्पी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Messi In Kolkata, West Bengal Governor On Messi
Get App for Better Experience
Install Now