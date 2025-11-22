जहाज की डिटेल कर रहा था लीक.. नेवी की जासूसी, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

कर्नाटक के मालपे में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर भारत के नौसैनिक जहाजों से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है। यह जानकारी कोचीन शिपयार्ड (मालपे–उडुपी यूनिट) से जुड़ी थी, जो केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है.

पुलिस के अनुसार, एक सब-कॉन्ट्रैक्ट शुष्मा मरीन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जहां आरोपी रोहित (29), उत्तर प्रदेश निवासी, इंसुलेटर के रूप में काम कर रहा था. वह पहले कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि (केरल) में कार्यरत था.

जहाजों की संख्या व्हाट्सऐप पर शेयर की

जांच में सामने आया कि आरोपी ने केरल में काम करते समय भारतीय नौसेना के जहाजों की संख्या और अन्य गोपनीय जानकारी व्हाट्सऐप के जरिए साझा की और इससे अनुचित लाभ उठाया. मालपे में ट्रांसफर के बाद भी उसने कोच्चि में अपने एक मित्र से जानकारी जुटाई और उसे एक अनधिकृत व्यक्ति को भेजा.

पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हैं.

पुलिस ने दर्ज की शिकायत

उडुपी कोचीन शिपयार्ड, मालपे के सीईओ की शिकायत पर मालपे पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 128/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 और 5 लगाई गई हैं.

पुलिस ने इस मामले में 2 गिरफ्तारियां की हैं.

रोहित (29), पिता लल्ले, आनंदराम भटपुर, सुल्तानपुर जिला, उत्तर प्रदेश

संत्री (37), पिता बरसाती, हंजाबाद मैदान, सुल्तानपुर जिला, उत्तर प्रदेश

दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 03 दिसंबर 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.