साउथ ब्लॉक में अंतिम कैबिनेट बैठक, सेवा तीर्थ शिफ्ट होने से पहले PMO में हो सकती है आखिरी बैठक

इस महीने प्रधानमंत्री कार्यालय के सेवा तीर्थ शिफ्ट होने से पहले साउथ ब्लॉक स्थित वर्तमान प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी कैबिनेट की अंतिम बैठक अगले सप्ताह बुधवार 21 जनवरी को हो सकती है. सरकारी सूत्रों के अनुसार यह एक सांकेतिक बैठक होगी जो एक तरह से पिछले करीब 80 वर्षों से साउथ ब्लॉक से काम कर रहे प्रधानमंत्री कार्यालय के नए पते पर शिफ्ट होने से पहले की जाएगी. साउथ ब्लॉक में पहली कैबिनेट बैठक पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1947 को हुई थी और 21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां अंतिम कैबिनेट बैठक हो सकती है.



विजय चौक के नजदीक नया प्रधानमंत्री कार्यालय बन कर तैयार है. सूत्रों का कहना है कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए कार्यालय में शिफ्ट हो सकते हैं. इससे पहले अगले सप्ताह होने वाले कैबिनेट की बैठक साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में करने पर विचार हो रहा है. अमूमन कैबिनेट की बैठक हर सप्ताह के बुधवार को होती है. इस लिहाज से यह बैठक 21 जनवरी को साउथ ब्लॉक में संभावित है. वैसे कैबिनेट की बैठकें प्राय: प्रधानमंत्री निवास सात लोक कल्याण मार्ग पर होती आई हैं जहां कैबिनेट की बैठकों के लिए एक अलग कक्ष बनाया गया है. लेकिन सेवा तीर्थ शिफ्ट होने से पहले साउथ ब्लॉक में आखिरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाने पर विचार किया जा रहा है.



सेवा तीर्थ में कैबिनेट की बैठक के लिए एक अलग हॉल तैयार किया गया है. उसी के साथ नया प्रधानमंत्री आवास भी बनाया जा रहा है ताकि मूवमेंट में आसानी हो और लोगों को कम से कम परेशानी हो. नया प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास दोनों ही नए संसद भवन के बेहद नजदीक हैं.



28 जनवरी से संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने जा रहा है. इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी जिसे मंजूरी देने के लिए भी कैबिनेट की बैठक बुलाना आवश्यक होता है. ऐसे में अगली कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंजूरी भी दी जा सकती है.



अगले दो सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी व्यस्त कार्यक्रम हैं. 17 और 18 जनवरी को वे पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे. जबकि 20 जनवरी को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपना कार्यभार संभालेंगे. उस दिन पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे. पीएम मोदी 23 जनवरी को चेन्नई में रहेंगे. 25 जनवरी को वे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे. अगले दिन वे गणतंत्र दिवस की भव्य परेड में हिस्सा लेंगे जिसमें यूरोपीय संघ के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है. उसके अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है. इसके बाद संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि उससे पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय नए पते पर जा सकता है.