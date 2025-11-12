लाल किला बम ब्लास्ट: 10 प्वाइंट्स में जानिए कहां तक पहुंची जांच और पीएम मोदी की सीधी चेतावनी

लाल किला ब्लास्ट ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है. अमेरिका, चीन, रूस, जापान, इजरायल, कनाडा सहित सभी ताकतवर देशों ने इसकी निंदा की है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अभी इस मामले की हर कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं. अभी तक की जांच में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद का नाम इस मामले में आ रहा है. भारत में स्लीपर सेल की तर्ज पर काम कर रहे जैश के मॉड्यूल को पकड़ने में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. जानिए अब तक के सभी अपडेट्स...

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति बुधवार शाम नई दिल्ली में बैठक करेगी. इसमें लाल किले के पास सोमवार को हुए आतंकी विस्फोट से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की जाएगी. गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता की थी. उन्होंने निर्देश दिया था कि कि इसमें शामिल लोगों की सघन तलाशी ली जाए, और चेतावनी दी कि सभी दोषियों को जांच एजेंसियों की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा. लाल किला विस्फोट का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) मॉड्यूल से है. इसमें उमर मोहम्मद और उसके साथी शामिल थे. अधिकारियों ने अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल जब्त किया है, जो हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों से मेल खाता है. एनआईए, एनएसजी, और दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सहयोग से, संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं. एनडीटीवी को शीर्ष खुफिया सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के लाल किले के पास हुआ विस्फोट अफरा-तफरी के कारण हुआ था, जांचकर्ताओं ने पुष्टि की. सूत्रों का कहना है कि पूरे भारत और फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के चलते संदिग्ध को डर था कि वह पकड़ा जा सकता है. इसी वजह से वह विस्फोटक को दूसरी जगह ले जाने या निपटाने की कोशिश कर रहा था, जो गलती से फट गया. यह आत्मघाती मिशन नहीं था, बल्कि आकस्मिक विस्फोट था. धमाके के समय वाहन चल रहा था और आईईडी भी पूरी तरह तैयार नहीं थी. लाल किला विस्फोट की कड़ियां अंततः श्रीनगर में पोस्टरों के मिलने से जुड़ रही हैं. इसके बाद कश्मीर और फरीदाबाद में कई गिरफ्तारियां हुईं थीं. इस मामले में 20 से 27 अक्टूबर के बीच शोपियां से मौलवी इरफान अहमद वाघे और गांदरबल के वाकुरा से जमीर अहमद की गिरफ्तारी हुई. सूत्र ने बताया कि पांच नवंबर को सहारनपुर से डॉ. अदील को पकड़ा गया और सात नवंबर को अनंतनाग अस्पताल से एके-56 राइफल तथा गोला-बारूद जब्त किया गया. आठ नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से भी हथियार और बारूद जब्त किए गए. पूछताछ के दौरान मिली सूचनाओं से इस मॉड्यूल में शामिल अन्य लोगों के बारे में पता चला, जिसके बाद डॉ. मुजम्मिल को अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से दबोचा गया. सूत्रों ने बताया कि 9 और 10 नवंबर को सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद तीन चिकित्सकों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2,900 किलोग्राम बम बनाने की सामग्री जब्त की गई. डॉ. उमर नबी उस आई 20 कार को चला रहा था, जिसमें विस्फोट हुआ. माना जा रहा है कि वह मारे गए लोगों में से एक है. उमर भी अल फला से जुड़ा था और माना जा रहा है कि उसने कथित तौर पर यह आतंकी हमला इसलिए किया, क्योंकि उसे डर था कि वह भी अपने साथी चिकित्सकों की तरह पकड़ा जा सकता है. विस्फोट के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर की मां का डीएनए नमूना लिया, ताकि अवशेषों की पुष्टि हो सके. ANI सूत्रों ने बताया कि अंगोला की यात्रा पर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और लाल किले के पास हुए विस्फोट के बारे में जानकारी ली. राष्ट्रपति 8 से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर हैं. दिल्ली ब्लास्ट के बाद BCAS ने देश भर के एयरपोर्ट को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया. हवाई अड्डों और आसपास की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. एयरपोर्ट के सभी CCTV कैमरे ठीक तरह से काम कर रहे हों, यह सुनिश्चित किया जाएगा. ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट आदि जैसे हल्के उड़ान साधनों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी. विमानों के पास अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे. यात्रियों और कार्गो की जानकारी की कड़ी जांच की जाएगी. विमान और उसकी कैटरिंग सर्विस का पूरा चेक किया जाएगा. सभी उड़ानों पर 100% सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेकिंग अनिवार्य होगी. दिल्ली-एनसीआर के हवाई अड्डों और हेलिपैड से उड़ान भरने वाले सभी एयरक्राफ्ट और ड्रोन की निगरानी बढ़ेगी. गैर-निर्धारित उड़ानों और एयर एंबुलेंस की भी सख्त जांच होगी. एयरपोर्ट की सुरक्षा में राज्य पुलिस और विशेष बल मदद करेंगे. दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि लाल किला ब्लास्ट में मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपये, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. भूटान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए भयावह कार ब्लास्ट पर गहरा दुख व्यक्त किया. पीएम मोदी ने कहा कि मैं कल रातभर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था. विचार विमर्श चलता रहा. जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे. हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी. इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में कहा, "ALL THOSE RESPONSIBLE WILL BE BROUGHT TO JUSTICE" (सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.)"