Exclusive: वो कट्टर मुस्लिम नहीं थी... मसूद अजहर की 'लेडी कमांडर' शाहीन के पूर्व पति ने क्या बताया

"हमारी शादी अरेंज मैरेज हुई थी. मेरा शादी के बाद डॉ. शाहीन से 2012 में डिवोर्स हो गया था. उसके बाद मुझे नहीं पता था कि वो है कहां? और ना मैं कभी उसके संपर्क में रहा. हमारे दो बच्चे हैं और दोनों मेरे साथ रहते हैं. धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूकता कभी नहीं देखा, वो लिबरल थी. डॉ. शाहीन का इरादा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में बसें. इसी के चलते बाद में हम अलग हो गए. उसने ऐसा क्यों किया ये तो वही बता सकती हैं." डॉ. हयात ज़फ़र डॉ. शाहीन के पति

कौन है डॉक्टर शाहीन

फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉ. परवेज को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं. इस महिला को जैश आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने जिम्मा सौंपा गया था. जैश-ए-मोहम्मद की जमात उल मोमीनात महिला विंग है. इसकी भारत मे कमान डॉक्टर शाहीन को सौंपी गई थी. मसूद अहजर की बहन सादिया अहजर पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है. सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में एक मास्टरमाइंड था. शाहीन कुल तीन भाई बहन हैं. बड़ा भाई शोएब है.

दूसरे नंबर पर शाहीन है. सबसे छोटा भाई परवेज़ है. शाहीन कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद फ़रीदाबाद चली गई थी. उसकी शादी महाराष्ट्र के रहने वाले जफर हयात से हुई थी, लेकिन तलाक हो गया. शाहीन ने करीब 25 साल पहले इलाहाबाद (अब प्रयागराज) से मेडिकल की पढ़ाई की थी. डॉक्‍टर शाहीन लोकसेवा आयोग से चयनित होकर कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थीं. इसके बाद साल 2013 में ये बिना किसी को बताये कॉलेज से गायब हो गई. इसके बाद डॉक्‍टर शाहीन फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी और कश्‍मीरी डॉक्‍टर मुजम्मिल उर्फ मुसैब के साथ मिलकर काम कर रही थी. डॉक्‍टर मुजम्मिल को सोमवार को 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था.

"मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं. मुझे यक़ीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया होगा. बचपन में बहुत सही थी. पढ़ने लिखने में बहुत सही थी. पारिवारिक वजहों से हमारा क़रीब चार साल से शाहीन से ताल्लुक नहीं है. डॉ. परवेज़ से भी तीन साल से बातचीत बंद है. भाई-बहन से पारिवारिक कारणों से बातचीत बंद थी." शोएब डॉ. शाहीन के भाई

पिता ने क्या कहा

शाहीन के पिता ने कहा कि पिछले साल से बेटी से कोई मुलाकात नहीं हुई है. हालांकि एक महीने पहले उससे उनकी बात जरूर हुई थी. शाहीन के पिता के दावे के बीच जांच एजेंसियां सच खंगालने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं. शाहीन के पिता ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं. बड़ा बेटा उनके साथ रहता है. दूसरी उनकी बेटी है, जिसका नाम है शाहीन सईद और तीसरे बेटे का नाम है परवेज अंसारी. शाहीन के पिता ने कहा कि उनकी बेटी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं है. पिता ने कहा कि शाहीन से उनकी बात एक महीने पहले हुई थी. जबकि बेटे परवेज से उनकी बात हर हफ्ते होती है. सोमवार को वह शादी में गए थे तो उनकी बेटे परवेज से बात नहीं हुई. शाहीन के पिता ने बेटे परवेज पर बात करते हुए कहा कि वह अक्सर उनसे मिलने आता है. अगर परवेज नहीं आता है तो वह हर रविवार को उसे फोन करते हैं.