दिल्‍ली में ब्‍लास्‍ट करने वाले उमर की नई तस्‍वीर आई सामने, तुर्कमान गेट की मस्जिद में भी गया था

दिल्ली ब्लास्ट मामले में तार पाकिस्तान के साथ तुर्की से भी जुड़ रहे हैं. कार ब्लास्ट करने वाला उमर का तुर्की कनेक्शन मिला है. जांच एजेंसियों की मानें तो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था.

  • दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले उमर की तुर्कमान गेट की मस्जिद के पास की नई तस्वीर सामने आई है
  • उमर ने फरीदाबाद से फरार होकर मेवात और फिरोजपुर झिरका होते हुए दिल्ली वापसी का रूट अपनाया था
  • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर उमर का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जहां उसने एक ढाबे पर रात बिताई थी
दिल्‍ली में ब्‍लास्‍ट करने वाले उमर की नई तस्‍वीर सामने आई है. ये तस्वीर तुर्कमान गेट की मस्जिद के पास की है. जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि उमर तुर्कमान गेट की मस्जिद में भी गया था. सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने जैश के आतंकी उमर का एक और रूट पता लगाया है.

लाल किले धमाके का आरोपी डॉक्टर उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद  यहां से मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा. फिर वह वापस दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ आ रहा था.

उसने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक ढाबे पर रात गुजारी. वह रात में भी कार में सोया. इसके बाद वह दिल्ली-मुंबई हाइवे से होते हुए वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा. आरोपी उमर दिल्ली-मुबई एक्सप्रेस वे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था.

दिल्ली ब्लास्ट मामले में तार पाकिस्तान के साथ तुर्की से भी जुड़ रहे हैं. कार ब्लास्ट करने वाला उमर का तुर्की कनेक्शन मिला है. जांच एजेंसियों की मानें तो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था. उसके हैंडलर का कोडनेम  UKasa था.  उकासा से उमर सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था. सूत्रों की मानें तो मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे. शक है कि इनमें उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े दूसरे आरोपी भी उसके साथ गए थे.

