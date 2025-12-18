विज्ञापन
विशेष लिंक

मेसी इवेंट में हुए बवाल पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर बोले- आखिरी वक्त पर बदला गया शेड्यूल, आयोजक ने नहीं दी जानकारी

इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बुधवार को अपना कार्य शुरू कर दिया है. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारियों पीयूष पांडे, जावेद शमीम, सुप्रतिम सरकार और मुरलीधर की टीम ने स्टेडियम का दौरा किया और बाद में पास के बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय गए.

Read Time: 3 mins
Share
मेसी इवेंट में हुए बवाल पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर बोले- आखिरी वक्त पर बदला गया शेड्यूल, आयोजक ने नहीं दी जानकारी
मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान साल्ट लेक स्टेडियम में मची थी अफरा-तफरी.
  • अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान साल्ट लेक स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई थी.
  • पुलिस के अनुसार मेसी को पहले ताज बंगाल होटल में रुकना था, लेकिन बाद में उन्हें हयात होटल में ले जाया गया था.
  • आयोजक सताद्रु दत्ता ने शेड्यूल में बदलाव की कोई जानकारी कोलकाता पुलिस को नहीं दी थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता:

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान साल्ट लेक स्टेडियम में मची अफरा-तफरी पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने चुप्पी तोड़ी है. बुधवार को उन्होंने कहा कि मेसी के कार्यक्रम का शेड्यूल आखिरी समय पर बदल दिया गया था और इस बदलाव के बाद आयोजक सताद्रु दत्ता ने कोलकाता पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया. कमिश्नर के मुताबिक, मेसी को पहले कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले होटल 'ताज बंगाल' में रुकना था, लेकिन बाद में उन्हें 'हयात' ले जाया गया.

पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, मेसी पहले 'ताज बंगाल' में रुकने वाले थे, जो कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है. बाद में, इवेंट का शेड्यूल बदल दिया गया और मेसी हयात में रुके, जो साल्ट लेक स्टेडियम के पास है, जो बिधाननगर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है.  कोलकाता पुलिस के सालाना स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के उद्घाटन पर मनोज वर्मा ने कहा, “सतद्रु दत्ता मेसी के ताज बंगाल में रुकने के बारे में बात करने आए थे. लेकिन इवेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद, उनसे आगे कोई बात नहीं हुई.”

सतद्रु दत्ता अभी पुलिस कस्टडी में हैं. शुरू से ही आरोप थे कि 13 दिसंबर को साल्ट लेक स्टेडियम में अफरा-तफरी बड़ी संख्या में नेताओं, सेलिब्रिटी और ऑर्गनाइज़र की मौजूदगी की वजह से हुई. शुरू से ही सभी को पता था कि मेसी हयात में रुकेंगे. हालांकि, आरोप है कि उन्हें शुरू में ताज बंगाल में रुकना था. 13 दिसंबर को, मेसी का इवेंट शुरू होने से बहुत पहले ही साल्ट लेक स्टेडियम भर गया था.

एसआईटी ने जांच शुरू की

इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बुधवार को अपना कार्य शुरू कर दिया है. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारियों पीयूष पांडे, जावेद शमीम, सुप्रतिम सरकार और मुरलीधर की टीम ने स्टेडियम का दौरा किया और बाद में पास के बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय गए.

इस बीच, बिधाननगर पुलिस ने स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिससे इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या छह हो गई है. बिधाननगर पुलिस ने इससे पहले स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर बासुदेव दास, संजय दास, अभिजीत दास, गौरव बसु और सुभ्रप्रतिम डे नाम के पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. शनिवार के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. 

पिछले शनिवार को मेसी के आगमन को लेकर स्टेडियम में पहुंची भीड़ अपने पसंदीदा खिलाड़ी को न देख पाने से नाराज थी, जिसके बाद तोड़फोड़ शुरू हुई थी. महंगे टिकट खरीद चुके दर्शकों ने आरोप लगाया कि वे मेसी को देख नहीं पाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kolkata Police Commissioner, Messi Event Schedule, Messi Event Row, Messi Event Kolkata
Get App for Better Experience
Install Now