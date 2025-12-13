'सिस्टम ही फेल हो गया', कोलकाता में मेस्सी के इवेंट पर हुए बवाल पर NDTV से बोले राज्यपाल 

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेस्सी के कार्यक्रम में हुए बवाल के बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए इसके मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है. गौरतलब है कि भारी भीड़ मेस्सी की झलक न पाने के कारण स्टेडियम में बैठे दर्शक गुस्सा हो गए और वो बवाल काटने लगे. स्टेडियम के अंदर बोतलें फेंकी गईं और कुर्सियां तक तोड़ दी गईं. इस बवाल के बाद अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस पूरी घटना को सिस्टम का फेलियर बताया है. NDTV से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था. जो लोग भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. मैंने न्यायायिक जांच कराने की बात कही है, मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने उसके लिए आदेश दे दिए होंगे.

उन्होंने आगे कहा कि मैंने राज्य सरकार से कहा कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए. मुझे पता चला है कि इस मामले में अभी तक एक आयोजक को भी गिरफ्तार किया गया है. मैंने सरकार से कहा कि वो अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले. साथ ही जो लोग टिकट लेकर स्टेडियम में आए थे उनके पैसे भी रिफंड किए जाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए ये सिर्फ दुखी करने वाली खबर नहीं है. इस घटना ने बंगाल की छवि को खराब किया है. ये सही नहीं है. कोलकाता अलग-अलग खेलों के लिए जाना जाता है. जब मेस्सी यहां आए तो पूरा कोलकाता यहां उन्हें रिसीव करने पहुंचा था. ये पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर है.

आपको बता दें कि इस बवाल को लेकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल (कानून-व्यवस्था) जावेद शमीम ने कहा कि अब स्थिति सामान्य हो गई है. हम इस घटना की जांच कर रहे हैं. इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि आयोजक दर्शकों को रिफंड करने का वादा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि ये कैसा होता है.

इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने इन सबके लिए लियोनेल मेस्सी और ऐम लोगों से माफ़ी भी मांगी है. ऐसे में चार शहरों का ये आयोजन मुश्किल में पड़ता दिख रहा है. कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में 'मेस्सी मैजिक' देखने आए फैन्स काफी नाराज हो गए हैं. दरअसल, मेस्सी को करीब से देखने का सपना लेकर स्टेडियम पहुंचे फैन्स को कम समय तक के लिए ही मेस्सी का दीदार हो पाया है. जिससे फैन्स नाराज हो गए. मेस्सी 5 मिनट के लिए स्टेडियम में आए और वापस चले गए जिसके कारण सॉल्ट लेक स्टेडियम में आए फैन्स काफी हिंसक हो गए, जिसके कारण फैन्स ने बोतल, बेल्ट, कुर्सियां स्टेडियम में फेंकते दिखे और और साथ ही होर्डिंग तोड़कर अपने गुस्से का इजहार किया.