Lionel Messi: 'आंखों में आंसू आ गए', फैंस बोले, 'मेसी को देख सपना सच हो गया.'

Messi in India: सोमवार को आखिरी दिन के साथ ही मेसी का भारत का तीन दिनी दौरा खत्म हो गया. ईडेन गॉर्डन में भी जो कुछ मैदान पर दिखा, वह एक तरह से फैंस प्यार ही था

Lionel Messi: महान दिग्गज फुटबॉलर मेसी

देश की राजधानी ने सोमवार को लियोनेल मेसी के 'जीओएटी इंडिया टूर 2025' की भव्य मेजबानी की, जिसके साथ मेसी का ऐतिहासिक चार शहरों का भारत दौरा उनके फैंस के जबरदस्त उत्साह के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. इस दौरान मेसी को अपनी नजरों के सामने देखकर फैंस काफी भावुक नजर आए. मेसी कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में इवेंट के बाद सोमवार को को नई दिल्ली पहुंचे. अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मिनरवा मेसी ऑल स्टार्स और सेलेब्रिटी मेसी ऑल स्टार्स के बीच एक प्रदर्शनी मैच खेला गया. इस मुकाबले के बाद लियोनेल मेसी दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिले. उनके साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डे पॉल भी थे. तीनों दिग्गज खिलाड़ियों ने युवा फुटबॉलर्स से अपने अनुभव साझा किए.

इस आयोजन के समापन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जेटली और पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मंच साझा किया. समारोह के दौरान, जय शाह ने लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डे पॉल को विशेष तौर पर तैयार भारतीय क्रिकेट जर्सी भेंट की और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला एक स्मृति चिन्हित बैट भेंट किया.

मेसी को देखने अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे तन्मय ने  कहा, 'मेसी को अपनी आंखों के सामने देखना सपने के सच होने जैसा था. जब मेसी ने विश्व कप जीता था, तब दिल्ली में शानदार जश्न मनाया गया. भारत में इसे उत्सव की तरह मनाया गया था. भारत में मेसी की दीवानी बहुत है. उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए.' फैंस सहज व्यवस्था और बिना किसी रुकावट के नजारे देखकर खुश थे, इस मौके पर कोई वीआईपी या राजनीतिक दखल नहीं था. एक छात्र ने कहा, 'यह सच में फैंस के लिए था. सब कुछ अच्छे से मैनेज किया गया और शांतिपूर्ण था. इतने अनुशासित भीड़ नियंत्रण के लिए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) और दिल्ली पुलिस को सलाम.'

अयान ने कहा,'मेसी को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत अच्छा लगा. मेरा मानना है कि ये पल पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आ सकता था. मैंने पहली बार मेसी को इतने करीब से देखा. वो मेरे लिए प्रेरणास्त्रोत हैं. भारत में मेसी के आने से यहां फुटबॉल के प्रति दीवानगी में इजाफा होगा.' एक अन्य फैन ने बताया,'यह सपने के सच होने जैसा था. मुझे मेसी को देखना था. मेरी ये इच्छा पूरी हो गई. मैं मेसी के साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डे पॉल को भी देखने यहां आया था.'


 

