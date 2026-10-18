Exclusive: बदहवास दौड़ते लोग, बिलखते बच्चे... कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़ का वीडियो आया सामने

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने के बाद करीब 19 लोगों की मौत हो गई है. शनिवार शाम को हुए इस हादसा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस कदर पूजा पंडाल में भगदड़ मची और लोग इधर-उधर भागने लगे. कुछ सेकंड की इस क्लिप को वहां मौजूद एक शख्स ने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था. इसमें दर्जनों लोग एक संकरे, कम ऊंचाई वाली छत वाले और चारों तरफ से घिरे रास्ते में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां महिलाएं और बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं.
सामने आए एक और वीडियो में लोगों की भारी भीड़ पंडाल की ओर तेजी से बढ़ती दिख रही है, जिसमें कुछ लोग बारिश के बीच छाता पकड़े हुए दौड़ रहे हैं.
कोलकाता दुर्गा पंडाल हादसा: क्या तैयारियों की खामियां बनीं हादसे की वजह? #KolkataPandalTragedy #DurgaPuja | #AditiRajputNDTV @RajputAditi @manogyaloiwal https://t.co/E6xfB2qfEO— NDTV India (@ndtvindia) October 18, 2026
10 दिनों तक चलने वाले हिंदू त्योहार के सातवें दिन यानी सप्तमी को चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में भारी बारिश के बीच शाम करीब 7:40 बजे भगदड़ मच गई.
हादसे में मारे गए लोगों में 13 महिलाएं और दो नाबालिग शामिल थे, जबकि 25 अन्य लोग घायल हो गए. इनमें से तीन को ICU में भर्ती कराया गया है और एक की हालत गंभीर है.
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