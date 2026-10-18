Exclusive: बदहवास दौड़ते लोग, बिलखते बच्चे... कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़ का वीडियो आया सामने

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने के बाद करीब 19 लोगों की मौत हो गई है. शनिवार शाम को हुए इस हादसा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस कदर पूजा पंडाल में भगदड़ मची और लोग इधर-उधर भागने लगे. कुछ सेकंड की इस क्लिप को वहां मौजूद एक शख्स ने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था. इसमें दर्जनों लोग एक संकरे, कम ऊंचाई वाली छत वाले और चारों तरफ से घिरे रास्ते में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां महिलाएं और बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं.

वीडियो में लोग एक-दूसरे से बिल्कुल सटकर खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच हिलने-डुलने की भी कोई जगह नहीं है. कुछ लोग गिरने से बचने के लिए दीवार को पकड़े हुए नजर आए.

सामने आए एक और वीडियो में लोगों की भारी भीड़ पंडाल की ओर तेजी से बढ़ती दिख रही है, जिसमें कुछ लोग बारिश के बीच छाता पकड़े हुए दौड़ रहे हैं.

10 दिनों तक चलने वाले हिंदू त्योहार के सातवें दिन यानी सप्तमी को चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में भारी बारिश के बीच शाम करीब 7:40 बजे भगदड़ मच गई.

दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर भगदड़ के बाद बिखरे जूते-चप्पल.

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हादसे में मारे गए लोगों में 13 महिलाएं और दो नाबालिग शामिल थे, जबकि 25 अन्य लोग घायल हो गए. इनमें से तीन को ICU में भर्ती कराया गया है और एक की हालत गंभीर है.