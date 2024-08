आरजी कर अस्पताल तोड़फोड़ मामले में अब तक 19 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भीड़ ने कुछ कमरों और 18 विभागों में तोड़फोड़ की थी. इस मामले में पुलिस ने अभी तक 19 लोगों को गिरफ़्तार किया है. कोलकाता पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ़्तारी हुई है. इनमें से पांच की पहचान सोशल मीडिया फीडबैक के ज़रिए हुई है. अगर आप हमारे पिछले पोस्ट में किसी संदिग्ध को पहचानते हैं, तो कृपया हमें सूचित करें. आपके समर्थन और भरोसे के लिए धन्यवाद.

19 arrests so far in RG Kar hospital vandalism. Five of them were identified by social media feedback. If you recognise any of the suspects from our earlier posts, kindly inform us. Thank you for your support & trust. pic.twitter.com/zyY4sOgjBi