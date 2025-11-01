विज्ञापन
खरगे को इतिहास से सीखना चाहिए... RSS पर बैन वाले बयान पर बोले दत्तात्रेय होसबाले

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि आज का समाज संघ को स्वीकार कर चुका है. ऐसे में इस तरह का बयान देना सही नहीं है.

खरगे को इतिहास से सीखना चाहिए... RSS पर बैन वाले बयान पर बोले दत्तात्रेय होसबाले
खरगे को आरएसस ने दिया जवाब
  • मल्लिकार्जुन खरगे ने RSS पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, जिसे दत्तात्रेय होसबले ने खारिज किया है
  • दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि आज के समाज ने संघ को स्वीकार कर लिया है और किसी के चाहने भर से बैन नहीं लगता
  • समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आरएसएस और उससे जुड़ी विचारधारा पर प्रतिबंध की जरूरत जताई थी
नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बैन वाले बयान को लेकर सरकार्यवाहर दत्तात्रेय होसबले ने बड़ा पलटवार किया है. दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि किसी के चाहने भर से किसी पर बैन नहीं लगाया जा सकता. आज के समाज ने संघ को स्वीकार कर लिया है. ऐसे में इस तरह की बात करना गलत है. 

आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी. देश के पहले उप-प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए खरगे ने कहा था कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था. खरगे से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा था कि आज भी किसी सरदार की जरूरत है जो फिर से उस विचारधारा पर प्रतिबंध लगाए जिससे बीजेपी का जन्म हुआ. अखिलेश यादव के बयान को लेकर पूछे जाने पर खरगे ने कहा कि मेरी निजी राय है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्यूंकि देश में ज्यादातर कानून व्यवस्था की समस्याएं बीजेपी–आरएसएस की वजह से पैदा हो रही हैं. 

आरएसएस प्रमुख गोलवलकर को लिखे सरदार पटेल के पत्र का हवाला देते हुए खरगे ने कहा था कि अपने पत्र में सरदार पटेल ने जिक्र किया कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाई बांटी. आरएसएस और हिंदू महासभा की गतिविधियों के कारण देश में बने माहौल के परिणामस्वरूप गांधी जी की हत्या हुई. इन वजहों से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा.

