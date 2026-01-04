बांग्लादेशी हिंदुओं से लेकर नागरिक कर्तव्य तक... वृंदावन में RSS की बैठक में किन-किन मुद्दों पर होगी चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की महत्वपूर्ण बैठक वृंदावन के केशव धाम में होने जा रही है. इसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वृंदावन पहुंच गए हैं. बैठक में हिस्सा लेने के लिए संघ के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है. संघ के शताब्दी वर्ष में हो रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी जिनमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भी शामिल है.



हर वर्ष जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में आरएसएस की यह महत्वपूर्ण बैठक होती है. इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित संघ के कईपदाधिकारी हिस्सा लेंगे. अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे. यह बैठक आठ जनवरी तक चलेगी. हालांकि बैठक के लिए आज वृंदावन पहुंचे संघ प्रमुख भागवत दस जनवरी तक वहां रहेंगे. वे कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे.



संभावना है कि इस बैठक में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, सहकार क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा की जाएगी. बंगाल के चुनाव के संबंध में भी चर्चा हो सकती है. संघ के शताब्दी वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों पर भी बैठक में चर्चा होगी तथा आगे के कार्यक्रमों की रुपरेखा तय की जाएगी. पंच परिवर्तन अभियान की प्रगति को लेकर भी चर्चा हो सकती है.शताब्दी वर्ष में प्रारंभ किए गए इस अभियान में स्वावलंबी जीवनशैली, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और कुटुंब जागरण के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है.

सुदामा कुटी शताब्दी समारोह

इस वर्ष नाभापीठ सुदामा कुटी का शताब्दी समारोह भी हो रहा है. यह दस जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है. इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे. साथ ही कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है. भागवत चंद्रोदय मंदिर भी जाएंगे. वहां पर वह ठाकुर जी के दर्शन, गौशाला और रसोई देखने के बाद पदाधिकारी से चर्चा भी करेंगे.

