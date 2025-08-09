विज्ञापन
खान सर ने अपनी हजारों छात्राओं के साथ मनाया रक्षा बंधन, बनवाए 156 तरह के पकवान

Khan Sir Raksha Bandhan: ये पहली बार नहीं है जब खान सर ने राखी का त्योहार ऐसे धूमधाम से मनाया हो, इससे पहले भी वो हर साल इसी तरह अपनी छात्राओं के साथ इस त्योहार को मनाते हैं.

खान सर ने अपनी हजारों छात्राओं के साथ मनाया रक्षा बंधन, बनवाए 156 तरह के पकवान
खान सर का रक्षा बंधन

Khan Sir Viral Video: कोचिंग और एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके खान सर अक्सर चर्चा में रहते हैं. पिछले दिनों खान सर अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में रहे, लेकिन अब रक्षा बंधन के मौके पर भी उनके कुछ वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. दरअसल खान सर ने अपनी छात्राओं के साथ ये त्योहार मनाया है. इस मौके पर उनके हाथ पर हजारों छात्राओं ने राखी बांधी और उन्हें मिठाई भी खिलाई. 

हजारों राखियों से भरा हाथ  

पटना के एसके मेमोरियल हॉल में खान सर ने रक्षा बंधन का त्योहार मनाया. यहां बड़ी संख्या में लड़कियां उन्हें राखी बांधने पहुंची थीं. ये सभी उनकी कोचिंग में पढ़ने वाली लड़कियां हैं. खान सर का पूरा हाथ राखियों से भर गया है, राखी से हाथ इतना भारी हो चुका है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन तक कम हो गया. खान सर का कहना है कि उनके सभी छात्र-छात्राएं उनके लिए भाई-बहन की तरह हैं.

खान सर ने बनवाए 156 तरह के व्यंजन

खान सर ने इस दौरान कहा, हर स्टेट से लड़कियां यहां मुझे राखी बांधने आई हैं. इन सभी को यही कहेंगे कि हमारा रक्षा बंधन भारत का गौरव है. हमें अपनी संस्कृति को बचाकर रखना है. हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना प्यार मिला है और लाखों लड़कियों ने राखी बांधी है. आज इन लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था है और 156 तरह के पकवान बनाए गए हैं. खान सर ने बताया कि इतनी राखी बांधी गई हैं कि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था. उन्होंने कहा कि हम हमेशा से अपनी लड़कियों को बहन मानकर पढ़ाते हैं. 

हर साल मनाते हैं त्योहार 

ये पहली बार नहीं है जब खान सर ने राखी का त्योहार ऐसे धूमधाम से मनाया हो, इससे पहले भी वो हर साल इसी तरह अपनी छात्राओं के साथ इस त्योहार को मनाते हैं. इस मौके पर उनकी हजारों छात्राएं आती हैं और उन्हें राखी बांधती हैं. साथ ही खान सर की तरफ से उनके लिए काफी खास व्यवस्था की जाती है. हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी बहनों के लिए सैकड़ों व्यंजन बनवाए और उन्हें स्पेशल फील करवाया. 

