तारक मेहता का उल्टा चश्मा की असली दया बेन ने शो के प्रोड्यूसर को बांधी राखी, लोग बोले- वापस आ जाओ

दिशा वकानी को असित मोदी के साथ फिर से जुड़ते देख फैन्स बहुत खुश हुए और कई लोगों ने प्रोड्यूसर से उन्हें शो में वापस आने के लिए मनाने की अपील की.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की असली दया बेन ने शो के प्रोड्यूसर को बांधी राखी, लोग बोले- वापस आ जाओ
असली दया बेन ने असित मोदी को बांधी राखी
नई दिल्ली:

सेलेब्रिटीज ने अपने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कीं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी भी इससे अछूते नहीं रहे. उन्होंने 'दयाबेन' दिशा वकानी के साथ अपने सेलिब्रेशन का एक दिल छू लेने वाला वीडियो और तस्वीरें शेयर करके फैन्स को खुश कर दिया. इस रेयर पल पर फैन्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी और उनसे दिशा को इस प्यारे शो में वापस आने के लिए मनाने की रिक्वेस्ट की.

असित मोदी ने दिशा वकानी के साथ राखी मनाई

रविवार (10 अगस्त) को असित मोदी ने इंस्टाग्राम पर दिशा वकानी के साथ अपने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की एक झलक दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में दिशा, असित और उनकी पत्नी को राखी बांधती हुई दिखाई दे रही थीं. वह असित के पैर छूने की कोशिश भी करती दिखीं, लेकिन असित ने उन्हें रोक दिया और बदले में उनके पैर छू लिए. इस क्लिप में दिशा को उनके परिवार और बेटी भी नजर आईं.

वीडियो शेयर करते हुए असित ने हिंदी में एक नोट लिखा, जिसमें लिखा था: "कुछ रिश्ते किस्मत बनाती है... खून का नहीं, दिल का रिश्ता होता है ❤️! #दिशावाकानी सिर्फ हमारी 'दया भाभी' नहीं, मेरी बहन भी हैं. सालों से हंसी, यादें और अपनापन बांटते हुए ये रिश्ता अब पर्दे से कहीं आगे निकल गया है. इस राखी पर, वही अटूट विश्वास और वही गहरा अपनापन फिर से महसूस हुआ... ये रिश्ता हमेशा अपनी मिठास और मजबूती के साथ बना रहे."

दिशा वकानी को असित मोदी के साथ फिर से जुड़ते देख फैन्स बहुत खुश हुए और कई लोगों ने प्रोड्यूसर से उन्हें शो में वापस आने के लिए मनाने की अपील की. एक कमेंट में लिखा था: "बहुत बढ़िया. लंबे समय बाद, उन्हें देखकर अच्छा लगा." एक ने लिखा: "वह हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं. क्या आपने उन्हें वापस आने के लिए कहा था या नहीं? बस उन्हें बता दीजिए कि बहुत से लोग उन्हें बहुत याद करते हैं." एक ने कहा: "असित सर, अब यह मजाक नहीं रहा. प्लीज अपनी बहन से शो में वापस आने की रिक्वेस्ट करें. हम सभी दया बेन, उनके गरबा और थोड़े से कॉमेडी तड़का को मिस कर रहे हैं."

दिशा वकानी ने पॉपुलर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाकर सबका दिल जीत लिया और घर-घर में मशहूर हो गईं. हालांकि वह सितंबर 2017 में मेटर्निटी लीव में चली गईं और वापस नहीं लौटीं. तब से उनके फैन्स उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं. हाल ही में असित मोदी ने कनफर्म किया कि यह किरदार जल्द ही शो में वापस आएगा और इस किरदार के लिए ऑडिशन चल रहे हैं.

