हाथों में हाथ और... सिया और चेतन का नया वीडियो आया सामने, केतन की हत्या से क्या कनेक्शन?

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल ही मुख्य आरोपी है. सिया ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को लोहगढ़ से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया था. इस बीच आरोपी सिया और चेतन का एक नया वीडियो सामने आया है.वीडियो में सिया और चेतन एक कैफे में बैठे हुए दिख रहे हैं. दोनों खुश दिख रहे हैं.

सूत्रों के मुताबिक, यह वीडियो 23 मई को रात करीब 9:30 बजे रिकॉर्ड किया गया था. फुटेज में सिया और चेतन एक कैफे में साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों खुशमिजाज लग रहे हैं और बातचीत में मग्न हैं. यह वीडियो भी पुलिस की जांच का हिस्सा बन सकता है. क्योंकि यह घटना से एक महीने पहले का है और दोनों आरोपी एक साथ दिख रहे हैं.

जांच एजेंसियां ​​इस मामले में इकट्ठा किए जा रहे सबूतों के तौर पर फुटेज की सच्चाई और अहमियत की जांच कर रही हैं.

सिया ने कुछ समय तक केतन का मोबाइल फोन अपने पास रखा था

कारोबारी केतन अग्रवाल का मोबाइल फोन कुछ समय तक उसकी मंगेतर सिया गोयल के पास रहा था, हालांकि बाद में उसे अग्रवाल परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस ने केतन की कथित हत्या की जांच का हवाला देते हुए यह जानकारी दी.

सोमवार को पुलिस ने आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने की मांग करते हुए बताया कि जांचकर्ता यह पता लगाना चाहते हैं कि जब सिया के पास केतन का मोबाइल फोन था तब उसने फोन से कोई सबूत मिटाया या नष्ट तो नहीं किया. पुलिस ने बताया कि केतन की हत्या की साजिश में चेतन की भी भूमिका थी. पुलिस इससे पहले रविवार को सिया के साथ भी घटनास्थल पर जा चुकी है, जिसके दौरान उसकी मौजूदगी में एक डमी को खाई में नीचे धक्का दिया गया था.

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, जांच में यह सामने आया कि केतन को कथित तौर पर धक्का देने के बाद उसका मोबाइल फोन सिया के पास था. उन्होंने बताया, “बाद में सिया ने यह फोन केतन के परिवार को सौंप दिया. हम यह जांच कर रहे हैं कि जब फोन सिया के पास था तो उसमें से कहीं कोई महत्वपूर्ण सबूत मिटाया गया या उससे छेड़छाड़ तो नहीं की गई.”

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