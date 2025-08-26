विज्ञापन
केरल: मंदिर के तालाब में गैर-हिंदू व्लॉगर ने धोऐ पैर, बनाया वीडियो, कराना पड़ा शुद्धिकरण

जैस्मीन जाफर ने मंदिर के तालाब में यह वीडियो छह दिन पहले बनाया था. हालांकि उन्होंने इसे बाद सोशल मीडिया से हटा लिया था. उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी और कहा था कि प्रतिबंधों के बारे में उनको पता नहीं था.

केरल: मंदिर के तालाब में गैर-हिंदू व्लॉगर ने धोऐ पैर, बनाया वीडियो, कराना पड़ा शुद्धिकरण
केरल के मंदिर में शुद्धिकरण अभियान.
  • केरल के त्रिशूर के गुरुवायुर मंदिर में एक गैर-हिंदू महिला व्लॉगर ने तालाब में पैर धोते हुए वीडियो बनाया था.
  • मंदिर प्रशासन ने इस घटना को परंपराओं का उल्लंघन मानते हुए तालाब में शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया.
  • मंदिर के दर्शन सुबह पांच बजे से दोपहर बारह बजे तक प्रतिबंधित कर दिए गए . छह दिन शुद्धिकरण होगा.
केरल के त्रिशूर के फेमस गुरुवायुर मंदिर से नियमों के उल्लंघन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. श्री कृष्ण मंदिर में एक गैर-हिंदू महिला व्लॉगर ने अपने पैर धोते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. जिसके बाद तालाब में शुद्धिकरण अनुष्ठान चलाया जा रहा है.  बता दें कि  बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैस्मीन जाफर ने मंदिर के तालाब में अपने पैर धोते हुए एक वीडियो बनाया था. जिसके बाद तालाब का शुद्धिकरण किया गया है. बता दें कि मंदिर के तालाब में वीडियो बनाना प्रतिबंधित है.  गैर-हिंदुओं को भी तालाब में जाने की परमिशन नहीं है. 

जैस्मीन जाफर ने मंदिर के तालाब में धोए थे पैर

गुरुवायुर देवास्वोम ने कहा कि जैस्मीन जाफर ने मंदिर के तालाब में इस तरह का काम करके मंदिर की परंपराओं का उल्लंघन किया और तालाब को अपवित्र कर दिया. इसीलिए मंदिर के दर्शन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधित कर दिए गए हैं. भक्तों को आज दोपहर को पुण्यकर्म (शुद्धिकरण अनुष्ठान) पूरा होने के बाद ही नालम्बलम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

छह दिन तक पूजा-अनुष्ठान

अधिकारियों ने कहा था कि अनुष्ठानों के दौरान छह दिनों तक पूजा चलेगी,  जिसमें 18 पूजाएं और 18 शीवेलियां शामिल होंगी. श्रद्धालुओं से मंदिर में दर्शन पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की गई है. 

हाई कोर्ट के निर्देशों का हुआ उल्लंघन

देवस्वओम प्रशासक ओबी अरुण कुमार ने इस मामले को लेकर मंदिर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि हाई कोर्ट ने मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्रों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगाई थी. लेकिन जैस्मीन ने  मंदिर के तालाब की पवित्रता का उल्लंघन किया है. वहीं पुलिस का कहना है कि अदालत के निर्देश के मुताबिक, मामला दर्ज किया जाएगा.

कृष्ण मंदिर के तालाब में घुसने पर बवाल

बता दें कि जैस्मीन जाफर ने मंदिर के तालाब में यह वीडियो छह दिन पहले बनाया था. हालांकि उन्होंने इसे बाद सोशल मीडिया से हटा लिया था. उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी और कहा था कि प्रतिबंधों के बारे में उनको पता नहीं था.

