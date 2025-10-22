राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक, कच्चे कंक्रीट वाले हैलीपैड पर धंस गए हेलीकॉप्टर के पहिये

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है. राष्ट्रपति को सबरीमाला यात्रा पर लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर बुधवार को केरल के एक लैंडिंग पैड पर फंस गया. दरअसल हेलीकॉप्टर की लैंडिंग प्रमदम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में नए कंक्रीट से बने हैलीपैड पर हो रही थी, उसी दौरान उसका एक हिस्सा धंस गया. जिसके बाद पुलिसकर्मियों की मदद से उसे बाहर निकाला गया.

बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू सबरीमाला जाने के लिए केरल पहुंची थीं. हेलीकॉप्टर के हेलीपेड पर उतरने के बाद उनका काफिला वहां से सड़क मार्ग से पंबा के लिए रवाना हो गया. राष्ट्रपति के वहां से रवाना होने के बाद कई पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के जवान हेलीकॉप्टर के पहियों को हैलीपैड के गड्ढों से बाहर निकालते दिखे.

📍Kerala | #Watch: A portion of the helipad tarmac sank in after a chopper carrying President Droupdi Murmu landed at Pramadam Stadium. Police and fire department personnel deployed at the spot physically pushed the helicopter out of the sunken spot.



📹: ANI/X pic.twitter.com/5zpXTGDHuv — NDTV (@ndtv) October 22, 2025

रात को बना हैलीपेड, दिन में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए प्रमदम को अंतिम समय में तय किया गया था. मंगलवार देर रात ही वहां हेलीपैड बनाया गया था. इसीलिए वह ठीक से सूख नहीं पाया था. पहले राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पंबा के पास निलक्कल में होनी थी. लेकिन खराब मौसम की वजह से जगह को बदलकर प्रमदम कर दिया गया.

कंक्रीट पूरी तरह से जमा नहीं, इसीलिए धंस गया

अधिकारी ने बताया कि कंक्रीट पूरी तरह से जम नहीं पाया था, इसलिए लैंडिंग के समय वह हेलीकॉप्टर का वजन संभाल नहीं पया. पहियों का दबाव जहां भी पड़ा वहां पर गड्ढे बन गए. बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू चार की आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार शाम को तिरुवनंतपुरम पहुंचीं थीं. आज वह सबरीमाला के लिए रवाना हुईं.

राष्ट्रपति मुर्मू सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं

राष्ट्रपति मुर्मू सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए बुधवार को प्रमदम पहुंचीं. भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाली वह पहली महिला राष्ट्रपति हैं. वहीं पूर्व राष्ट्रपति वी.वी. गिरि के बाद इस मंदिर में दर्शन करने वाली वह दूसरी राष्ट्रपति भी हैं. वह 1970 के दशक में सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए गए थे.

सबरीमाला मंदिर में दर्शन के बाद, वह शाम को तिरुवनंतपुरम वापस लौटेंगी. इसके बाद वह राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगी.