उफान पर नदियां, जलमग्न हुआ मंदिर...रेड अलर्ट के बीच मंदिर में भक्ति का अद्भुत नज़ारा

Kasaragod priest viral video: केरल के कासरगोड ( Kasaragod) जिले से एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू लिया है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक स्थानीय मंदिर का पुजारी घुटनों तक भरे पानी में भी पूजा करते नजर आ रहे हैं. जहां एक ओर सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है, वहीं इस पुजारी की आस्था और समर्पण ने लोगों को इमोशनल कर दिया है. यह दृश्य कासरगोड के एक पुराने मंदिर का है, जहां भारी बारिश की वजह से मंदिर परिसर पूरी तरह पानी में डूब गया है. बावजूद इसके, पुजारी रोजाना की तरह विधिपूर्वक पूजा करते दिखाई दिए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें पुजारी को जलमग्न मंदिर में धूप और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करते हुए देखा जा सकता है.

यहां देखें वीडियो

VIDEO | Kasaragod, Kerala: Undeterred by the relentless downpour, a priest performs puja in knee-deep rainwater at a local temple. Heavy rainfall continues to lash the district, with a red alert in place for the fourth consecutive day.



(Source: Third Party)#keralarains



(Full… pic.twitter.com/g1UHEHMi4O