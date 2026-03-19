Pinarayi Vijayan Net worth: केरल व‍िधानसभा चुनाव 2026 के लिए धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया. उनके हलफनामे के अनुसार, विजयन और उनकी पत्नी कमला की कुल जमा राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक है. विजयन के पास 43.35 लाख रुपए जमा हैं, जबकि कमला के पास 60.58 लाख रुपए हैं. सीएम विजयन के पास 78 सेंट जमीन है और उनकी पत्नी कमला के पास ओंचियम में 17.5 सेंट जमीन है. दोनों के पास 10 सॉवरेन सोने के गहने भी हैं और किसी पर कोई देनदारी नहीं है.

Pinarayi Vijayan Criminal Cases: तीन आपराधिक मामलों में दोषी नहीं

विजयन के हलफनामे में यह भी खुलासा हुआ कि उनके खिलाफ तीन आपराधिक मामले लंबित हैं, हालांकि किसी में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. यह विजयन की सातवीं विधानसभा चुनाव में भागीदारी है, जो उनके पांच दशकों से अधिक लंबे राजनीतिक सफर को दर्शाती है. उन्होंने पहली बार 1970 में 25 साल की उम्र में कुथुपरम्बा से चुनाव लड़ा और तीन बार यह सीट जीती. इसके बाद उन्होंने एक बार पय्यानूर का प्रतिनिधित्व किया और अब धर्मदम से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं.

LDF candidate Kerala 2026: एलडीएफ के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में

विजयन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेता ई. पी. जयराजन, ए. एन. शमसीर और के. के. रागेश मौजूद थे. धर्मदम में यह मुकाबला विशेष महत्व रखता है, क्योंकि विजयन इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं. उनका नामांकन एलडीएफ के चुनावी अभियान का भी मुख्य केंद्र है. नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद विजयन मीडिया से संक्षिप्त बातचीत के बाद धर्मदम में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने और मलप्पुरम जाने के लिए रवाना हो गए.

Kerala Election 2026 Schedule: केरल विधानसभा चुनाव 2026 का शेड्यूल

अधिसूचना की तिथि: 16 मार्च 2026

16 मार्च 2026 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 23 मार्च 2026

23 मार्च 2026 नामांकनों की जांच: 24 मार्च 2026

24 मार्च 2026 नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 26 मार्च 2026

26 मार्च 2026 मतदान की तिथि: 9 अप्रैल 2026

9 अप्रैल 2026 मतों की गिनती की तिथि: 4 मई 2026

4 मई 2026 चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि: 6 मई 2026

Kerala Voters: केरल में कुल मतदाता क‍ितने हैं?

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में 26,953,644 मतदाता मतदान के पात्र हैं. इसमें 13,126,048 पुरुष, 13,827,319 महिला और 277 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं.