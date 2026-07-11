विज्ञापन
विशेष लिंक
Breaking News: SIA कश्मीर ने हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी के खिलाफ जारी कराया रेड कॉर्नर नोटिस
Breaking
News

SIA कश्मीर ने हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी के खिलाफ जारी कराया रेड कॉर्नर नोटिस

कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA)ने 2013 के तारजू आतंकी हमले के मामले में हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस हासिल किया है. आतंकवाद-रोधी प्रयासों में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एजेंसी ने घोषित आतंकवादी इम्तियाज अहमद कंडू (उर्फ फयाज उर्फ सज्जाद) के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) हासिल किया है. यह 2013 के तारजू (ह्यगाम) आतंकी हमले की जांच में एक अहम पड़ाव है.

यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें विस्तृत विवरण जल्द जोड़ दिया जाएगा. अधिक जानकारी और ताज़ातरीन अपडेट के लिए कृपया इस पेज को रीफ्रेश करें.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hizbul Mujahideen Terrorist, Jammu Kashmir, Red Corner Notice
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com