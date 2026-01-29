खुशखबरीः बर्थ-डे और एनिवर्सरी पर मिलेगी अनिवार्य छुट्टी, इस राज्य में पुलिस वालों के लिए जारी हुआ नया आदेश

पुलिस, सेना, मेडिकल, मीडिया सहित कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जहां काम की परिस्थितियां और से बहुत अलग होती है. इन सेक्टरों में काम करने वाले लोगों के लिए छुट्टी एक बड़ा मसला होता है. आम तौर पर जब हम लोग अपने घर में पर्व-त्योहार मना रहे होते हैं, तब इन सेक्टरों के लोग अपनी-अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं. पुलिस की नौकरी में और ज्यादा तनाव है. आपात स्थिति में कई-कई दिनों तक लगातार काम करना पड़ता है. पर्व-त्योहार के मौकों पर छुट्टी की उम्मीद भी कर सकते. इस बीच पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है.

अब जन्मदिन और एनिवर्सरी के मौकों पर पुलिसकर्मी को अनिवार्य छुट्टी मिलेगी. इसके लिए डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी किया है. यह आदेश दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में जारी हुआ है. इस आदेश से राज्य के लाखों पुलिस कर्मियों को अपने जीवन के विशेष मौकों को परिवार के साथ बिताने का मौका मिलेगा.

जन्मदिन और एनिवर्सरी पर छुट्टी से तनाव कम, मनोबल बढ़ता है

बताया गया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि पुलिसकर्मियों को जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाने के लिए अनिवार्य अवकाश दिया जाए. सरकार का मानना है कि इन विशेष दिनों पर अवकाश लेने से अधिकारियों और कर्मियों को भावनात्मक रूप से तरोताज़ा होने, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और कर्तव्य एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है. इससे मनोबल बढ़ता है, तनाव कम होता है और समग्र कार्य संतुष्टि से उत्पादकता में वृद्धि होती है.

जन्मदिन और एनिवर्सरी पर छुट्टी के संबंध में जारी आदेश.

सभी यूनिट अधिकारियों को दिया गया निर्देश

यह मानवीय कार्य न केवल उनके बलिदानों को मान्यता देता है, बल्कि पुलिस बल के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है, जिससे सेवा में बेहतर अनुशासन और प्रदर्शन सुनिश्चित होता है. इस संदर्भ में, सभी यूनिट अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जन्मदिन और शादी की सालगिरह के अवसर पर अवकाश का अनुरोध करने वाले पुलिसकर्मियों और कर्मियों को बिना किसी चूक के अवकाश प्रदान करें.

अब कर्नाटक DGP ने जन्मदिन और एनिवर्सरी के मौकों पर पुलिस कर्मियों के लिए अनिवार्य छुट्टी का आदेश जारी कर पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है.