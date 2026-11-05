पत्नी के सामने गोलियों से भून डाला, अस्पताल के बाहर दिनदहाड़े हत्या, कर्नाटक के विजयपुरा का मामला

कर्नाटक के विजयपुरा के मुंडेवाड़ी के पास एक अस्पताल के बाहर दिनदहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान यासीन जुबेर के रूप में हुई है. सीने में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह घटना शाम करीब 5:15 बजे गांधी चौक पुलिस थाना क्षेत्र में हुई. खबरों के अनुसार, मृतक गंग बावड़ी का रहने वाला था और अपनी पत्नी के मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल आया था.

जानकारी के अनुसार, जब वे अस्पताल से निकलकर स्कूटर पर जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोका और उसकी पत्नी के सामने ही बहुत करीब से गोली चला दी. सीने में गोली लगने के कारण वह तुरंत गिर पड़ा और अस्पताल में कोई इलाज मिल पाता, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही गांधी चौक पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची, इलाके को सुरक्षित किया और घटनास्थल से दो खाली कारतूस बरामद किए.

एसपी ने बताया, 'आज शाम करीब 5:15 बजे, एक व्यक्ति मुंडेवाड़ी के पास अस्पताल आया था. इलाज कराने के बाद जब वह बाहर निकल रहा था, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने आकर उस पर गोली चला दी. शव को सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम और स्कैन के जरिए चोटों और चलाई गई गोलियों की सही संख्या का पता लगाया जाएगा. शुरुआती जांच के अनुसार, करीब दो से तीन राउंड फायरिंग हुई है.'

एसपी ने आगे कहा कि पुलिस हमलावरों को पकड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हमने चार विशेष टीमें गठित की हैं. हमें संदिग्धों के बारे में कुछ शुरुआती जानकारी मिली है और हम जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनकी पहचान कर लेंगे.

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि इसके पीछे आपसी रंजिश हो सकती है. हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के असली मकसद का पता चल पाएगा.