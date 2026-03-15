कर्नाटक: स्कूल कैंपस में छात्रा को कोबरा ने काटा, टीचर ने चूस कर निकाला सांप का जहर, बच गई जान

कर्नाटक के चित्रदुर्ग तालुक के हुनासेकट्टे गांव में एक सरकारी स्कूल परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पहली कक्षा की एक छात्रा को कोबरा सांप ने काट लिया. घटना हुनासेकट्टे सरकारी प्राथमिक विद्यालय के परिसर में हुई. बच्ची सुबह रोज़ की तरह पढ़ने के लिए स्कूल आई थी, तभी अचानक स्कूल परिसर के अंदर ही सांप ने उसे काट लिया.

टीचर का साहसिक कदम

पीड़ित छात्रा की पहचान सृष्टि माब के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि स्कूल के सामने वाले हिस्से में बच्ची खड़ी थी, तभी छिपकर बैठे कोबरा ने उस पर हमला कर दिया. सृष्टि के चीखने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद शिक्षक और बच्चे तुरंत मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्कूल के टीचर रविशंकर ने बिना देर किए साहसिक कदम उठाया. बच्ची की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने मुंह से घाव से जहर चूस लिया, ताकि ज़हर का असर शरीर में फैलने से रोका जा सके. शिक्षक की इस सूझबूझ और तत्परता की इलाके में सराहना की जा रही है.

जहर चूसने वाले टीचर की तबीयत बिगड़ी



घटना के बाद घायल बच्ची को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी बसवेश्वरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. वहीं, ज़हर चूसने के कारण शिक्षक रविशंकर की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उनका भी इलाज जारी है.

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इस घटना के बाद स्कूल परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने स्कूल परिसर में सांपों के खतरे को लेकर चिंता जताई है और प्रशासन से तुरंत सुरक्षा उपाय करने की मांग की है. प्रशासन की ओर से बताया गया है कि स्कूल परिसर की जांच कराई जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

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