पति ने निजी पलों के वीडियो शेयर किए और दूसरों के साथ सोने का दबाव बनाया, महिला का दावा

कर्नाटक के पुत्तेनहल्ली में कथित वैवाहिक दुर्व्यवहार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न, ब्लैकमेल और शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, महिला ने सगाई के लगभग दो महीने बाद दिसंबर 2024 में सैयद इनामुल हक से शादी की थी. शादी के समय, शादी की व्यवस्था के तहत 340 ग्राम सोने के गहने और एक यामाहा बाइक दी गई थी.

पहले से है शादीशुदा

इसके तुरंत बाद, महिला को पता चला कि उसका पति पहले ही शादीशुदा है. उसने कथित तौर पर उससे कहा कि वह उसकी दूसरी पत्नी है और यहां तक कि 19 अन्य महिलाओं के साथ उसके संबंध होने का भी दावा किया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि पति ने चुपके से उनके बेडरूम में एक कैमरा लगाया, उनके निजी पलों को रिकॉर्ड किया और उन वीडियो को विदेश में अपने सहयोगियों के साथ शेयर किया.

गहने बेचने का दबाव

कथित तौर पर उसने भारत के बाहर अपने संपर्कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी दबाव डाला. जब उसने विरोध किया, तो उसने उसके निजी वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी दी. महिला ने अपने पति पर सार्वजनिक स्थानों, होटलों और यहां तक कि उसके माता-पिता के घर पर भी बार-बार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया. एक मामले में, उसने कहा कि उसने उस पर फ्लैट खरीदने के लिए अपने सोने के गहने बेचने का दबाव डाला और मना करने पर उसके साथ मारपीट की.

पति अब हो गया फरार

शिकायत में ससुराल वालों का भी नाम शामिल है. फरवरी में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान, पति की बहन ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को अपमानित किया, जबकि उसके जीजा पर उसके साथ यौन रूप से अनुचित व्यवहार करने का आरोप है. 21 सितंबर को, आरोपी ने कथित तौर पर झगड़े के दौरान शिकायतकर्ता पर हमला किया और बाद में घर से भाग गया. पति और अन्य आरोपी परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.