RSS के गुणगान पर फंसे DK... विधानसभा में सुनाई प्रार्थना, डिप्टी CM को देनी पड़ गई सफाई

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का प्रार्थना गीत 'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे...' की कुछ पंक्तियां पढ़ीं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस को घेरने में लगी है. शुक्रवार को बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके अधिकांश नेता अब आरएसएस की प्रशंसा कर रहे हैं. वहीं विवाद बढ़ने पर डीके शिवकुमार को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर कहा, "नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे.. डीके शिवकुमार को कल कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस का प्रार्थना गीत गाते हुए दिखाई दिए. राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के करीबी सहयोगी अब सीधे आईसीयू/कोमा मोड में हैं." भंडारी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा आरएसएस का ज़िक्र करने पर कांग्रेस की आलोचनाओं का भी ज़िक्र किया. इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस के भीतर आंतरिक मतभेदों की ओर इशारा किया और आरोप लगाया कि पार्टी में कोई भी अपने सांसद राहुल गांधी को "गंभीरता से" नहीं लेता.

"मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं"

वीडियो पर विवाद होने पर शिवकुमार ने अपनी सफाई पेश की और कहा, "मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं. एक नेता के तौर पर मुझे अपने विरोधियों और दोस्तों को जानना चाहिए. मैंने उनके बारे में अध्ययन किया है. (भाजपा से) हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है. मैं कांग्रेस का नेतृत्व करूंगा. मैं जन्म से लेकर आजीवन कांग्रेस के साथ हूं."

यह घटना गुरुवार को विधानसभा में एक बहस के दौरान हुई, विपक्ष के नेता आर अशोक ने शिवकुमार की ओर इशारा करते हुए ज़ोर दिया कि राज्य सरकार को आरसीबी भगदड़ की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें भाजपा की चालों के बारे में सब पता है, और फिर उन्होंने आरएसएस के राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां पढ़ीं. विधानसभा को संबोधित करते हुए, डीके शिवकुमार ने स्वीकार किया कि एक गलती (आरसीबी भगदड़) हुई थी, लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की.