कर्नाटक: कांग्रेस समर्थित पंचायत सदस्य सलीम पाशा पर गोलीबारी, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते हमला!

नेलमंगला ग्रामीण पुलिस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागराज ने घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने संकेत दिया है कि इस हमले के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है.

कर्नाटक के नेलमंगला तालुका के इस्लामपुर गांव में कांग्रेस समर्थित पंचायत सदस्य सलीम पाशा पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि दो बाइकों पर सवार छह हमलावर आए थे, जिनमें से दो ने घटना को अंजाम दिया. यह हमला उस वक्त हुआ जब पाशा नमाज़ पढ़कर अपने घर लौट रहे थे।

हमलावर अज्ञात व्यक्ति ने गोली चलाने से ठीक पहले उन्हें "सलाम" कहा. पाशा के तुरंत झुक जाने के कारण गोली उनके हाथ में लगी. उन्हें पहले नेलमंगला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक गोली निकाली. बाद में उन्नत इलाज के लिए उन्हें बेंगलुरु के स्पर्श अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

नेलमंगला ग्रामीण पुलिस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागराज ने घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने संकेत दिया है कि इस हमले के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावर कथित तौर पर उसी गांव के रहने वाले हैं. यह पाशा पर पहला हमला नहीं है. इससे पहले भी उन पर इसी तरह की कोशिश की गई थी. मामले में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की जांच जारी है.

