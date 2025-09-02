क्या आपको कन्नड़ आती है... CM सिद्धारमैया के सवाल पर राष्ट्रपति मुर्मू का शानदार जवाब

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच सोमवार को एक दिलचस्प संवाद हुआ, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति से पूछा कि क्या आपको कन्नड़ आती है? इस सवाल पर राष्ट्रपति ने भी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा, “कन्नड़ मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मैं अपने देश की सभी भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का गहरा सम्मान करती हूं. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वे धीरे-धीरे कन्नड़ भाषा सीखने का प्रयास करेंगी.

यह संवाद मैसूर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग (AIISH) के डायमंड जुबली समारोह के दौरान हुआ. राष्ट्रपति मुर्मू और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अलावा कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव और सांसद यदुवीर वाडियार सहित कई दिग्गज इस अवसर पर मौजूद थे.

समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कन्नड़ भाषा में की. मंच से राष्ट्रपति की ओर मुखातिब होकर उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा, “क्या आपको कन्नड़ आती है?” इस पर राष्ट्रपति ने न केवल कन्नड़ भाषा के प्रति सम्मान प्रकट किया, बल्कि यह भी कहा कि देश की सभी भाषाओं और संस्कृतियों को संरक्षित और सम्मानित करना हम सबकी जिम्मेदारी है.

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बयान देकर राजनीतिक बहस छेड़ दी थी कि “कर्नाटक में रहने वाले हर व्यक्ति को कन्नड़ सीखनी चाहिए, क्योंकि हम सभी कन्नडिगा हैं.” उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और यह मुद्दा सुर्खियों में रहा था.

