मैसूर के स्कूल में 13 साल के छात्र के साथ रैगिंग, प्राइवेट पार्ट में लगी चोट, हालत गंभीर

कर्नाटक के मैसूरु जिले के जयलक्ष्मीपुरम स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में रैगिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां कक्षा 8 में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्र के साथ तीन सहपाठियों ने स्कूल परिसर में ही मारपीट की, जिससे उसके निजी अंगों में गंभीर चोट आई है. पीड़ित छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी छात्र पीड़ित को रोजाना परेशान करते थे और उससे पैसे और मोबाइल फोन लाने के लिए मजबूर करते थे. 25 अक्टूबर को तीनों आरोपी छात्रों ने पीड़ित को स्कूल के वॉशरूम में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसके निजी अंगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

शुरुआत में पुलिस पर मामला दर्ज न करने का आरोप लगा, लेकिन पीड़ित के परिवार और रिश्तेदारों के दबाव के बाद जयलक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 115(2), 117(2), और 125(b) के तहत तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है.

एफआईआर में स्कूल प्रबंधन प्रमुख और शिक्षक को आरोपी नंबर 1 (A1) के रूप में नामित किया गया है, जबकि तीनों छात्रों को किशोर J1, J2 और J3 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्कूल प्रशासन की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

