Effects of drinking only 500 ml water per day: आज की तेज रफ्तार ज‍िंंंंदगीगीग लगातार स्क्रीन टाइम और डूम स्क्रोलिंग के बीच सबसे पहले जो चीज छूट जाती है, वो है पानी (Kam Pani Peene Se Kya Hota Hai) पीना. कई लोग तो गर्व से कहते हैं कि उन्हें पानी पीने की फुर्सत ही नहीं मिलती. इस वजह से कई लोग बमुश्किल आधा ही लीटर पानी रोजाना पी पाते हैं. लेकिन 2025 की Dehydration Statistics Report के मुताबिक दुनिया भर में करीब 16-21% लोग रोजाना डिहाइड्रेशन (Dehydration Se Kaise Bachen) के शिकार हो रहे हैं. और, शोध बताता है कि पानी की ये मामूली कमी भी शरीर पर बेहद गहरा असर डाल सकती है.

क्या सर्दियों में नींबू पानी पी सकते हैं? नींबू की तासीर ठंडी होती है या गर्म, स्टडी से जानिए नींबू पानी किन लोगों को नहीं पीना चाहिए

रोज कितना पानी है शरीर के लिए जरूरी (How Much Water One Should Drink Daily)

500 ml पानी रोज? शरीर कैसे रिएक्ट करता है

रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 500 एमएल पानी पिए तो शरीर तुरंत माइल्ड से मॉडरेट डिहाइड्रेशन में चला जाता है. रिसर्च दिखाती है कि ऐसे में शरीर सेल्स से पानी खींचता है. जिससे थकान, चक्कर, सिरदर्द, कब्ज जैसे लक्षण बढ़ जाते हैं.

पानी कम पीने से क्या-क्या बीमारी होती है?



अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपके होंठ सुखने लगते हैं, ज‍िसस वह ड्राई हो जाते हैं और उनसे खून भी आने लगता है. वहीं, थकान महसूस होती है और एनर्जी भी डाउन महसूस करते हैं. त्‍वचा भी ड्राई हो जाती है. मीठा या नमकी खाने का मन होता है. टॉयलेट गहरा पीला आता है और कई बार तो करते हुए जलन महसूस होती हैं.

दिमाग और मूड पर असर

कई क्लिनिकल रिसर्च बताती हैं कि शरीर के पानी की सिर्फ 1-2% कमी भी दिमाग पर असर डालती है. इससे:

• ध्यान और मेमोरी कम होती है

• चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ती है

• सिरदर्द की संभावना बढ़ती है

MRI आधारित अध्ययनों में दिखा है कि डिहाइड्रेशन से दिमाग में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे काम करने में ज़्यादा मेहनत महसूस होती है.

कैसे समझें कि शरीर पानी मांग रहा है?

• गहरा पीला यूरिन

• दिन में 3-4 बार से कम पेशाब

• चक्कर, थकान, सूखे होंठ

• तेज़ धड़कन या लो BP

हाइड्रेटेड रहने के आसान टिप्स

• थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पिएं

• सुबह उठकर एक ग्लास पानी

• बोतल हमेशा पास रखें

• तरबूज, संतरा, खीरा जैसे हाई वॉटर फूड डाइट में शामिल करें