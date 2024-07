जब करगिल युद्ध के दौरान सैनिकों से मिलने पहुंचे थे पीएम मोदी...देखें 25 साल पुरानी तस्वीरें

करगिल विजय दिवस के मौके पर मोदी आर्काइव (Modi Archive) की और से कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया के मंच एक्स पर शेयर की गई हैं. जिनमें पीएम मोदी भारतीय सैनिकों के साथ नजर आ रहे हैं. फोटो करगिल युद्ध के दौरान की है. ये फोटो पोस्ट करते हुए करगिल युद्ध को याद करते हुए लिखा गया कि आज करगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं, जो भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था. पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में बहुत अंदर तक घुसपैठ की थी. जिसके कारण भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया गया.

पोस्ट में आगे लिखा गया कि भारतीय सेना ने भीषण युद्ध लड़ा और हर इंच ज़मीन पर कब्ज़ा किया और अपने देश की अखंडता को सुरक्षित रखा. ऐसी ही एक युद्धभूमि थी टाइगर हिल, एक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान... जहां काफी भीषण लड़ाइयां हुईं. 4 जुलाई, 1999 को खूनी युद्ध के बाद, भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया.

बता दें भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को लद्दाख में करगिल की बर्फीली चोटियों पर लगभग तीन महीने की लंबी लड़ाई में जीत के बाद ‘ऑपरेशन विजय' के सफल समापन की घोषणा की थी. इस युद्ध के दौरान पीएम मोदी भी यहां पहुंचे थे और उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की थी.

युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में 26 जुलाई के दिन को 'करगिल विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है.

"A pilgrimage of a lifetime" - @narendramodi's Lessons from the Kargil War Front 25 Years Ago



Today marks #25YearsofKargilVijay, a defining moment in India's history. Pakistani troops infiltrated deep into Indian territory, prompting India to launch Operation Vijay. The Indian… pic.twitter.com/zZLyE1h5dZ