किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं... पीएम मोदी ने गुजरात से अमेरिका को दिया करारा जवाब

एक तरफ अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का रुख साफ है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि वो किसानों का अहित नहीं होने देंगे. अब एक बार फिर पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद से ये बात दोहराई है और कहा है कि मोदी सरकार लघु उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों का अहित नहीं होने देगी. इसके साथ ही पीएम मोदी ने त्योहारों पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने की भी अपील की है.

किसानों से क्या बोले पीएम मोदी?

गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया और इस दौरान जनता को संबोधित भी किया. उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, 'मेरे देश के छोटे उद्यमी हों, किसान हों, या पशुपालक हों, सभी के लिए, मैं आपसे बार-बार वादा करता हूं, आपका हित मोदी के लिए सर्वोपरि है.' पीएम मोदी ने कहा कि इनके दम पर भारत तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है.

अमेरिका को करारा जवाब

अमेरिका के टैरिफ वाले दबाव के बीच भारत झुकने की बजाय लगातार पलटवार कर रहा है और अमेरिका को ये बताने की कोशिश है कि हम अपने दम पर काफी कुछ कर सकते हैं. यही वजह है कि पीएम मोदी बार-बार आत्मनिर्भर बनने और किसानों के साथ समझौता नहीं करने की बात कर रहे हैं. अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो अपने डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर को भारत लाए, लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं चाहती है. क्योंकि इससे भारत में मौजूद किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा.

कृषि मंत्री ने भी साधा था निशाना

पीएम मोदी से पहले इसी मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अमेरिका पर निशाना साधा था, बिना नाम लिए शिवराज सिंह ने कहा था कि भारत किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करता है. नया भारत देशहित में सोचता है और कभी भी किसानों और मछुआरों हितों से समझौता नहीं करेगा. अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए चौहान ने कहा कि वो सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, लेकिन आज का भारत पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है.

त्योहारों पर मेड इन इंडिया खरीदें लोग

गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने कहा कि ये त्योहारों का मौसम है. अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस और दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं. ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो हैं ही, पर ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपनी आग्रह दोहराना चाहता हूं कि हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है कि हम जो भी खरीदेंगे 'मेड इन इंडिया' होगा, स्वदेशी होगा.