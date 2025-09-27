कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी, 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार

लोकप्रिय कॉमेडियन कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने और 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कपिल शर्मा के एक करीबी को फोन करके यह धमकी दी थी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो कपिल शर्मा को मार दिया जाएगा.

धमकी की सूचना तुरंत मुंबई पुलिस को दी गई, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू हुई मुंबई क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलीप चौधरी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया और उसे मुंबई लेकर आई. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 30 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच फिलहाल आरोपी से विस्तृत पूछताछ कर रही है ताकि इस धमकी के पीछे की असली मंशा और किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का पता लगाया जा सके.

बीते दिनों में कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित कैफे पर फायरिंग के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दी गई थी. कपिल के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लों गैंग ने ली थी. फेसबुक पर लिखे पोस्ट में यह कहा गया कि गैंग के लोगों ने कपिल शर्मा को कॉल किया था. लेकिन कपिल को रिंग की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी. जिसके बाद यह गोलीबारी करनी पड़ी. पोस्ट में यह भी कहा गया कि अगर अब भी आवाज नहीं सुनी तो अगली कार्रवाई मुंबई में होगी.

