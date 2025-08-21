विज्ञापन
सपनों और अफवाहों पर नहीं, तथ्यों पर हो बात... रेखा गुप्ता पर हमले मामले में बोले कपिल मिश्रा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले के बाद से मुख्यमंत्री घर पर ही हैं. बताया जा रहा है कि इस हमले से उनके सिर और हाथों पर चोट आई है. कपिल मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन वो घर से ही काम करेंगी.

  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं और फिलहाल घर से ही अपने कार्यों का संचालन करेंगी
  • रेखा गुप्ता को हमले में सिर और हाथ पर चोटें आई हैं, जिसके कारण उनका एमएलसी हुआ है
  • बीजेपी का मानना है कि मुख्यमंत्री पर हमला राजनीतिक प्रेरणा और आपराधिक षड्यंत्र के तहत किया गया है
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फ़िलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं और वो घर से ही सारा काम करेंगी. उनको शारीरिक और मानसिक आघात लगा है. गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हाल जानने सबसे पहले पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री जनसेवा सदन पहुंचे. करीब आधे घंटे की मुलाक़ात करके जब बाहर निकले तो कहा कि डॉग लवर और भैरव बाबा के सपने की मनगढ़ंत बातों पर ध्यान न देकर हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए. 

तथ्य ये है कि आरोपी के ऊपर मारपीट, हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं. वो मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करने के लिए ही दिल्ली आया था. बीजेपी का पहले से ही मानना है कि ये राजनीति से प्रेरित और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है.

घर से ही काम करेंगी CM रेखा गुप्ता 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले के बाद से मुख्यमंत्री घर पर ही हैं. बुधवार को उनका MLC हुआ है और आज भी वो घर से मुख्यमंत्री का कामकाज करेंगी. बताया जा रहा है कि इस हमले से उनके सिर और हाथों पर चोट आई है. कपिल मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन वो घर से ही काम करेंगी.

हमलावर की फोटो आप नेता के साथ 

बुधवार को बीजेपी के विधायक हरीश खुराना ने अपने एक्स पर हमले के आरोपी की फोटो गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेता के साथ की डाली उसके ऊपर आप पार्टी ने पलटवार करते कहा कि ये फोटो AI जनरेटेड हैं. बुधवार को आप पार्टी के विधायक अनिल झा ने कहा था कि ये हमला खुद से मुख्यमंत्री ने करवाया है. इन सब पर कपिल मिश्रा ने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है. 

Rekha Gupta Attack, Delhi CM Health, Kapil Mishra
