मैं तो कहती हूं ये... हिमाचल में कंगना रनौत का कांग्रेस पर 'भेड़िया अटैक'!

हिमाचल के मंडी की एक सभा में बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जिस तरह की दुर्दशा की हुई है, उसका उन्हें बड़ा दर्द है. उन्होंने कहा कि मैं तो कहती हूं कि ये भेड़िए ही हैं, इनके चंगुल से प्रदेश को निकालने की जरूरत है.

मंडी के लोगों से जो उन्हें हार मिली है, वे उसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं.उन्हें इस सदमे से निकल जाना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए कि लोगों ने उन्हें नकार दिया है. पूरे भारत में पीएम मोदी और भगवा लहर है, लेकिन कांग्रेस ने जैसे हिमाचल की दुर्दशा की हुई है, उसे देखकर बहुत दर्द होता है.

