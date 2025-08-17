हिमाचल के मंडी में अचानक आई बाढ़, राजमार्ग पर ट्रैफिक बाधित, कोई हताहत नहीं

हिमाचल प्रदेश के मंडी में जिले में अचानक आई बाढ़ से चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया. मिल रही जानकारी के अनुसार मंडी जिले के पनारसा, टकोली और नागवैन इलाकों में अचानक बाढ़ आई है. इस बाढ़ में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि,एकाएक आई बाढ़ की वजह राजमार्ग पर कई जगह पर कनेक्टिविटी बाधित हुई है.

Himachal Pradesh | Multiple flash flood incidents reported today in Mandi district at Panarsa, Takoli and Nagwain areas along the Mandi–Kullu stretch of the Chandigarh–Manali National Highway. Connectivity on the highway has been blocked at several points. There has been no… — ANI (@ANI) August 17, 2025

आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में मंडी में बादल फटने की और अचानक बाढ़ आने जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं. पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. मंडी और आसपास के इलाकों से कई बार भूस्खलन की भी खबर आती रही है.

हिमाचल के मंडी शहर में कुछ दिन पहले भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए थे. मंडी के जेल रोड के पास देर रात भारी बारिश के बाद 15 से ज़्यादा गाड़ियां मलबे में दब गईं और कई घरों को नुकसान हुआ था. पानी लोगों के घरों में घुस गया था. सबसे ज्‍यादा नुकसान जेल रोड व पैलेस कालोनी क्षेत्र में हुआ था. भारी बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा था. चंडीगढ़-मनाली एनएच पर वाड़ा, झलोगी और अन्य स्थानों पर भारी भूस्खलन भी हुआ था. इसी तरह से पठानकोट मंडी पर भी पत्थर से लेकर मंडी तक अनेकों स्थानों पर भूस्खलन हुआ था.