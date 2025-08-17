विज्ञापन
हिमाचल के मंडी में अचानक आई बाढ़, राजमार्ग पर ट्रैफिक बाधित, कोई हताहत नहीं

 


  • मंडी जिले में अचानक आई बाढ़ से चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बाधित हो गया है.
  • मंडी के पनारसा, टकोली और नागवैन इलाकों में आई बाढ़ में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है.
  • लगातार बारिश और बादल फटने से पहाड़ी नदियां उफान पर हैं तथा भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ी हैं.
हिमाचल प्रदेश के मंडी में जिले में अचानक आई बाढ़ से चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया. मिल रही जानकारी के अनुसार मंडी जिले के पनारसा, टकोली और नागवैन इलाकों में अचानक बाढ़ आई है. इस बाढ़ में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि,एकाएक आई बाढ़ की वजह राजमार्ग पर कई जगह पर कनेक्टिविटी बाधित हुई है. 

आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में मंडी में बादल फटने की और अचानक बाढ़ आने जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं. पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. मंडी और आसपास के इलाकों से कई बार भूस्खलन की भी खबर आती रही है. 

हिमाचल के मंडी शहर में कुछ दिन पहले भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए थे. मंडी के जेल रोड के पास देर रात भारी बारिश के बाद 15 से ज़्यादा गाड़ियां मलबे में दब गईं और कई घरों को नुकसान हुआ था. पानी लोगों के घरों में घुस गया था. सबसे ज्‍यादा नुकसान जेल रोड व  पैलेस कालोनी क्षेत्र में हुआ था. भारी बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा था. चंडीगढ़-मनाली एनएच पर वाड़ा, झलोगी और अन्य स्थानों पर भारी भूस्खलन भी हुआ था. इसी तरह से पठानकोट मंडी पर भी पत्थर से लेकर मंडी तक अनेकों स्थानों पर भूस्खलन हुआ था.

