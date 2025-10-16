जैसे चलकर पास आया हो हिमालय! कहां से दिखा ऐसे दिव्य दृश्य, हैरान रह जाएंगे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार 'खराब' श्रेणी में दर्ज की जा रही है. यहां के लोग खराब एक्यूआई में सांस लेने पर मजबूर है. इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसमें साफ आसमान में बर्फ से ढके कंचनजंगा पर्वत (Kanchenjunga Video) और पर्वत श्रृंखला का शानदार नजारा दिखाई दे रहा है. ये नजारा दार्जिलिंग से कैद किया गया है. इस वीडियो को देखकर लोगों का मन खुश हो रहा है. बता दें कि कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. इसका नजारा सिक्किम, दार्जिलिंग और नेपाल के कई स्थानों से शानदार दिखता है.

#WATCH | Clear skies give a spectacular view of snow-capped Mt Kanchenjunga and the mountain range from Darjeeling, West Bengal pic.twitter.com/axxEv4XuR9 — ANI (@ANI) October 16, 2025

साफ मौसम में कंचनजंगा का बर्फीला और शानदार नजारा देखने के लिए लोग दूर-दूर से दार्जिलिंग और इसके आसपास के इलाकों में आते हैं. सिक्किम के भी कई स्थानों से ये अद्भुत दिखाई देता है. इतना ही नहीं सूर्योदय के समय जब सूरज की किरणें इसकी चोटियों को सुनहरा रंग देती हैं, तो यह दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है.

इस वीडियो पर लोगों की भी कई प्रतिक्रिया आ रही हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कॉमेंट करते हुए लिखा वाह, यह बहुत सुंदर लग रहा है. अब मुझे समझ आया कि अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी दार्जिलिंग क्यों चुनी थी. जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, वाकई शानदार! कुछ समय पहले इसे लाइव देखने का सौभाग्य मिला था.

कंचनजंगा (Kanchenjunga) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी-